Η νέα αποτυχία της Team USA σε Mundobasket έφερε από νωρίς το ζήτημα της στελέχωσης της ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Και ένα emoji που πόσταρε ο ΛεΜπρόν Τζέμς τον... έφερε ανάμεσα στους υποψήφιους για να αγωνιστούν στο Παρίσι!!

Οι ΗΠΑ είδαν ακόμη ένα Mundobasket, το δεύτερο συνεχόμενο, να ολοκληρώνεται δίχως το χρυσό μετάλλιο περασμένο στο λαιμό των παικτών τους. Η Team USA ηττήθηκε από τη Γερμανία (113-111) και θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό της Κυριακής, απέναντι στον Καναδά.

Ωστόσο, ο λογισμός των Αμερικάνων ήδη τρέχει ένα χρόνο μπροστά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Οι περισσότερες μπασκετικές ιστοσελίδες στις ΗΠΑ ξεκίνησαν την κουβέντα για τους παίκτες που πρέπει να έχει το επόμενο ρόστερ, διαλέγοντας διάφορους παίκτες από το ψηλότερο ράφι του ΝΒΑ. Ανάμεσά τους ο Στεφ Κάρι, ο Κέβιν Ντουράντ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο τελευταίος αποφάσισε να... απαντήσει στο ποστάρισμα του NBA Central (λογαριασμός στο twitter), το οποίο σε μία φωτογραφία εμφάνιζε τον «Βασιλιά», τον Ντουράντ, τον Ντέβιν Μπούκερ, τον Τζέισον Τέιτουμ και άλλους και ρωτούσε αν θα δούμε στο Παρίσι τον τελευταίο χορό του Τζέιμς με την Εθνική ομάδα.

Ο Τζέιμς απάντησε μόνο με ένα emoji, δύο μάτια που μπορεί να σημαίνει ότι απλά το βλέπει, μπορεί να σημαίνει και τίποτα!

Είναι πάντως δεδομένο πως οι Αμερικάνοι, ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων, θα επιχειρήσουν να παρατάξουν ένα ισχυρό ρόστερ, ικανό να αποφύγει τις... δυσάρεστες εκπλήξεις. Ήδη στο Mundobasket 2023 οι ΗΠΑ μετρούν δύο ήττες, με απανωτές κατοστάρες από τη Λιθουανία και φυσικά από τη Γερμανία.

Could we see a last dance with LeBron in the Olympics? 👀 pic.twitter.com/RaFH78SO6X