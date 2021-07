Ο Ρούμπιο στο στόχαστρο των Σέλτικς, Κλίπερς και Λέικερς! (pic)

Το ενδιαφέρον τριών ομάδων στο ΝΒΑ έχει «κεντρίσει» ο Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!

Ο Ισπανός point guard επέστρεψε πέρυσι και ύστερα από τέσσερα χρόνια στη Μινεσότα, αλλά όπως φαίνεται κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά αναφορικά με το μέλλον του. Μπορεί να γίνεται Free Agent το επόμενο καλοκαίρι, αλλά ήδη τρεις ομάδες του ΝΒΑ σκέφτονται το ενδεχόμενο του άμεσου trade.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Ντάρεν Γουλφσον, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Λος Άντζελες Κλίπερς και οι Μπόστον Σέλτικς ενδέχεται να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι για την διεκδίκησή του.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ρούμπιο μέτρησε κατά μέσο όρο 8,6 πόντους, 6,4 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ, ενώ στα δύο πρώτα ματς της εθνικής Ισπανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο έχει αντίστοιχα 23 πόντους, 6,5 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ.

#Timberwolves PG Ricky Rubio brilliant today, as Spain beat Argentina. Among teams doing trade due-diligence on him: #Celtics, #Clippers, #Lakers. Rubio finished today’s game with 26 points. Appears Leandro Bolmaro only got garbage time run for Argentina. pic.twitter.com/nFv8u3SCd2