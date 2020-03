Kαντέρ - Κορονοϊός: Τρολάρει το πλύσιμο χεριών! (pic)

Ο κορονοϊός εξαπλώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό σε όλον τον κόσμο και το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως αναβάλλεται τουλάχιστον για ένα μήνα, ενώ θετικοί στον ιό βρέθηκαν οι Γκομπέρ και Μίτσελ.

Ένα απλό μέτρο πρόληψης που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά είναι το συχνό πλύσιμο χεριών, ωστόσο ο Ενές Καντέρ με ανάρτηση του στα social media επέλεξε να το τρολάρει, κάτι που φυσικά δεν πρέπει να συμβαίνει.

Σίγουρα δεν υπάρχει λόγος να κάνεις πλάκα με αυτά τα θέματα.

Me after washing my hands for 20 seconds 57 times in one day pic.twitter.com/VG4fnI23Vy

— Enes Kanter (@EnesKanter) March 13, 2020