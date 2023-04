Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δήλωσε με κάθε επισημότητα τη συμμετοχή του στο draft του 2023 στο ΝΒΑ.

Απλά έγινε το αναμενόμενο. Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ με ύψος 219 εκατοστά θα βρεθεί στο «Barclays Center» όπου θα διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου το draft στο ΝΒΑ.

Άλλωστε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι και το μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στην κορυφή της διαδικασίας για την ομάδα που θα τον διαλέξει.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ομάδα που θα επιλέξει στο νούμερο «1» του φετινού draft, κάτι που θα προκύψει από το draft lottery στις 16 Μαΐου.

Ο ίδιος ο Γουεμπανιάμα μίλησε στο ESPN όπου ανακοίνωσε και τη συμμετοχή του στο ΝΒΑ draft.

Victor Wembanyama officially declares for the 2023 NBA draft with @malika_andrews 👀



(via NBA Today) pic.twitter.com/OMgOJket4t