ΗΠΑ: Έτοιμος να αναλάβει την Team USA ο Στιβ Κερ

Το νέο τους ομοσπονδιακό τεχνικό στο πρόσωπο του 56χρονου προπονητή των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Στιβ Κερ προετοιμάζεται για την ανάληψη καθηκόντων στην πρώτη καρέκλα του πάγκου των ΗΠΑ. Ο έμπειρος κόουτς αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το προσεχές διάστημα από την Αμερικανική Ομοσπονδία, ενώ το επιτελείο του θα αποτελείται από τους Μόντι Ουίλιαμς, Έρικ Σπόελστρα και Μαρκ Φιου.

Ο παλαίμαχος γκαρντ θα διαδεχτεί τον Γκρεγκ Πόποβιτς και θα κληθεί να κουμαντάρει την Team USA στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Ο Στιβ Κερ δεν έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε επίπεδο Εθνικών. Από το 2014 καθοδηγεί τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, έχοντας πανηγυρίσει τρεις τίτλους του ΝΒΑ.

Το 2016, μάλιστα, είχε αναδειχθεί Coach of the Year.

