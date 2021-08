Έφτασε στην Βενετία ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (pics)

Στην Βενετία για λογαριασμό της νέας του ομάδας βρίσκεται από χθες το απόγευμα (16/8) ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η αρχή έγινε με τον αρχηγό Μάικ Μπράμος και πλέον κι ο έτερος Έλληνας της «Orogranata» βρίσκεται στην πόλη της Βενετίας, προκειμένου να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων.

Ο 24χρονος φόργουορντ Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που αποτελεί νέο μεταγραφικό απόκτημα για την Βενέτσια, ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προετοιμασία του με τους τέσσερις φορές πρωταθλητές Ιταλίας, σε αυτό το νέο κεφάλαιο της επαγγελματικής του καριέρας.

Θυμίζουμε πως αυτή θα είναι η παρθενική εμπειρία του Χαραλαμπόπουλου (2.04μ.) εκτός των συνόρων, καθώς είχε αγωνιστεί ως τώρα στην καριέρα του μόνο σε ελληνικούς συλλόγους (Ολυμπιακό, Ιωνικό, Λαύριο, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό).

Πέρσι με τους ερυθρόλευκους ο νεαρός παίκτης ήταν συμπληρωματικός και μέτρησε 2.5 πόντους και 0.6 ριμπάουντ ανά 7:32 λεπτά σε 11 εμφανίσεις στην EuroLeague.

🇬🇷🏀 Vasilis Charalampopoulos è arrivato a Venezia!

Per la prima notte soggiornerà dai nostri amici e special partner del @bestwestern Plus Quid Hotel Venice Mestre 🏨

Welcome on board Vasilis 🔥#lastoriacontinua pic.twitter.com/y2O19xNYNt