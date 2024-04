ΜάκΛεμορ: «Δεν είμαι βιαστής, θα καθαρίσει το όνομά μου»

Ο Μπεν ΜάκΛεμορ πήρε θέση για τις κατηγορίες εις βάρος του που αφορούν την υπόθεση βιασμού για την οποία συνελήφθη αλλά βγήκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, με θητεία και στο NBA, Μπεν ΜάκΛεμορ, τις τελευταίες ημέρες είναι το βασικό πρόσωπο σε μία υπόθεση για την οποία μάλιστα φυλακίστηκε στις ΗΠΑ, καθώς ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και λοιπά σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο 31χρονος γκαρντ, λίγες ώρες αφότου αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ, πήρε θέση δημόσια θέση για την υπόθεση υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες δεν ισχύουν και στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια.

«Δεν με κατηγορούν ότι χρησιμοποίησα τη δύναμή μου ώστε να βιάσω κάποιον. Με κατηγορούν ότι είχα σεξουαλική επαφή με ένα άτομο που τώρα υποστηρίζει ότι δεν συναίνεσε. Δεν βίασα τη γυναίκα. Δεν είμαι βίαιος σεξουαλικά. Ποτέ δεν προσπάθησα τέτοιου είδους σχέση όταν καταλάβαινα ότι η γυναίκα δεν ενδιαφερόταν για εμένα.

Οι δικηγόροι μου και εγώ συνεργαστήκαμε πλήρως με την έρευνα απαντώντας σε κάθε αίτημα που μου έκαναν, αμέσως και επαγγελματικά. Η αλήθεια θα λάμψει. Είμαι σίγουρος ότι θα επικρατήσει και το όνομά μου θα καθαρίσει. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Σας ευγνωμονώ όλους και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει».

Statement from former NBA No. 7 overall pick Ben McLemore, who is facing rape and sex crime charges in Portland: pic.twitter.com/3vHx7PreKs