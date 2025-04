Όπως ανέφεραν οι Λετονοί, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο ερχόμενο Eurobasket.

Ο φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το εθνόσημο της Λετονίας προκειμένου να αγωνιστεί στο ερχόμενο Eurobasket.

Σύμφωνα με τα λετονικά Μέσα και πιο συγκεκριμένα με το «Sportacentrs.com» ο Κρίσταπς Πορζίνγκις θα δώσει το «παρών» στα παρκέ της χώρας του.

Η Λετονία θα φιλοξενήσει έναν όμιλο του Eurobasket και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, την Εσθονία, την Σερβία, την Τσεχία και την Πορτογαλία.

Ο Πορζίνγκις έχει φέτος κατά μέσο όρο 19.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.

Celtics star Kristaps Porziņģis has confirmed his readiness to play for Latvian National team in the upcoming EuroBasket, barring any health issues.



First reported by @JanisCelmins @Sportacentrs



EuroBasket 2025 starts on August 27. Latvia will host the tournament and play…