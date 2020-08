Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 στην Αθήνα και στο κλειστό του Ελληνικού η Αργεντινή αντιμετώπιζε τους Σέρβους σαν σήμερα.

Πέρασαν 16 χρόνια ακριβώς από το εκπληκτικό buzzer beater του Μανού Τζινόμπιλι.

Ο βετεράνος γκαρντ των Σπερς πέφτοντας πρόλαβε το χρονόμετρο, ευστόχησε και χάρισε μία σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Today, 16 years ago, Manu Ginobili with one of his “craziest” game winners

Athens 2004: Argentina vs Serbiapic.twitter.com/cYVAsbbJo0

