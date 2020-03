Κορονοϊός: Οι Αμερικανοί έδωσαν… ραντεβού στο βάθρο το 2021 (pic)

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε επισήμως ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο μετατέθηκαν για το καλοκαίρι του 2021 και συγκεκριμένα το διάστημα 23 Ιουλίου – 8 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μετατίθενται και τα τέσσερα Προολυμπιακά Τουρνουά που επρόκειτο να διεξαχθούν φέτος σε Καναδά, Σερβία, Κροατία και Λιθουανία.

Από την πλευρά της, η USA Basketball έδωσε ραντεβού για τα παρκέ Ιαπωνίας του χρόνου το καλοκαίρι υποστηρίζοντας πως ο στόχος παραμένει ο ίδιος.

New Time, Same Place@Tokyo2020. July 23, 2021. See you there. pic.twitter.com/9FUeLmbafr

— USA Basketball (@usabasketball) March 30, 2020