BCL: Οι κορυφαίες ατομικές επιδόσεις στην ιστορία (vid)

Το BCL στα τέσσερα ζωής έχει προσφέρει θέαμα, συγκινήσεις και ρεκόρ φυσικά.

Οι διοργανωτές θυμήθηκαν τις καλύτερες ατομικές επιδόσεις στην ιστορία του Basketball Champions League.

Ο Κίφερ Σάικς με την φανέλα της Αβελίνο έχει σκοράρει 43 πόντου με 10/14 δίποντα και 6/10 τρίποντα.

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας της Τενερίφης και ο ΣΚότι Ρέινολντς της Τσιμπόνα έχουν μοιράσει σε ένα παιχνίδι 17 ασίστ.

Σε ό,τι αφορά το ριμπάουντ το ρεκόρ ανήκει στον Ντέιβ Ντουντζίνσκι της Άντβερμπν ο οποίος μάζεψε 22 ριμπάουντ.

Ο Μπίλι Μπάρον κλείνοντας, φορώντας την φανέλα της Νεπτούνας είχε ευστοχήσει σε 10 σουτ τριών πόντων.

Keifer Sykes (@ksykesyb) gets the Basketball Champions League record!@ScandoneBasket's PG scored points (!!!), breaking the scoring record for a single game, set by @z_no3 and @JBaronJr back in #BasketballCL Season 1 pic.twitter.com/27wL3EeDlz — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 22, 2019

Scottie Reynolds is the man! @kk_cibona's point guard sets a new #BasketballCL high with 17 (yes that's not a typo: ) assists pic.twitter.com/JqmD0ANZh9 — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 4, 2017