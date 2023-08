Παίκτης του Απόλλωνα είναι με κάθε επισημότητα ο Τζέρεμι Σέπαρντ, με τους Πατρινούς να ενισχύονται στη θέση του πόιντ γκαρντ.

Ο Απόλλων Πάτρας είχε βγει στην αγορά για την απόκτηση ξένου πόιντ γκαρντ. Ο εκλεκτός των Πατρινών είναι ο Τζέρεμι Σέπαρντ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Α2, με τη φανέλα της Μπούντο Γιάμλικ και σε 30 παιχνίδια μέτρησε 14.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 32 λεπτά μέσο όρο.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει στις τάξεις της τον Αμερικανό γκαρντ, Jeremy Sheppard (1,85 μ., 1997).

Τη σεζόν που πέρασε ο Jeremy Sheppard αγωνιζόμενος στην Α2 Εθνική Τουρκίας με τη Budo Gamlik σε 30 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε μ.ο. 14,9 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 4,7 ασίστ, 1,9 κλεψίματα και 2,8 λάθη με 11,8 ranking μένοντας στο παρκέ περίπου 32 λεπτά.

Συνολικά είχε 127/262 δίποντα με 48,5%, 33/129 τρίποντα με 25,6% και 95/118 βολές με 80,5%.



WHO IS WHO

O Jeremy Sheppard γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1997 στο Ρίτσμοντ των ΗΠΑ και τη σεζόν 2016-2017 αγωνίστηκε στο Κολλέγιο East Carolina, ενώ αποφοίτησε από το Rhode Island Rams το 2022.

Την τελευταία του σεζόν (2021-22) στο NCAA με το Rhode Island Rams αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια και είχε μ.ο. 9,9 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1,4 κλεψίματα 1,9 λάθη μένοντας στο παρκέ σχεδόν 29 λεπτά. Αναλυτικά είχε 38,2% εντός παιδιάς, 33,8% στα τρίποντα και 79,7% στις βολές.

Συνολικά σε 85 παιχνίδια στο NCAA είχε μ.ο. 9,9 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 2,2 λάθη με 40,3% εντός παιδιάς, με 35,2% στα τρίποντα και 74,2% στις βολές μένοντας κάθε φορά στο παρκέ περίπου 28 λεπτά.

Jeremy Sheppard καλώς ήλθες, σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και να είσαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε πολλά έχοντας τον κόσμο στο πλευρό μας να μας στηρίζει στα δύσκολα και να δίνει ώθηση στην αγαπημένη μας ομάδα!