Δέδας: Ελεύθερος από τη Χολόν, κλείνει στην ΑΕΚ

Ο Στέφανος Δέδας αποτελεί παρελθόν από τη Χαποέλ Χολόν, μόλις λίγους μήνες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. Κλείνει στην ΑΕΚ.

Το δύσκολο κομμάτι, για την ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε. Ο Στέφανος Δέδας έμεινε ελεύθερος από την Χαποέλ Χολόν και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να συμφωνήσει επίσημα με τη «Βασίλισσα».

Οι επαφές που είχε ο Μάκης Αγγελόπουλος για τους υποψήφιους προπονητές της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, τον έφεραν ανάμεσα σε δύο πρόσωπα: Τον Βαγγέλη Αγγέλου και τον Στέφανο Δέδα.

Ο Δέδας είχε το προβάδισμα τις τελευταίες ημέρες και μετά το οριστικό φινάλε της συνεργασίας με τον Αγγέλου, η ΑΕΚ έπρεπε να περιμένει την οριστική λύση της συνεργασίας του Έλληνα προπονητή με τους Ισραηλινούς, προκειμένου να προχωρήσει στο δικό της κομμάτι.

Παράλληλα, η ΑΕΚ βρίσκεται στην αναμονή για την αδειοδότηση της επόμενης σεζόν, έχοντας καταθέσει τον φάκελό της, εδώ και μερικές ημέρες, στην αρμόδια επιτροπή του ΕΣΑΚΕ.

Thank you, coach @StefanosDedas



Following his request to leave the club, all parties reached an understanding regarding the termination of his contract. We thank Stefanos Dedas for the contribution and wish him success in his professional future. pic.twitter.com/cQGjXDQAg2