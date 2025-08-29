Ο 36χρονος Γιώργος Μπόγρης θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στη National League 1, καθώς θα βοηθήσει στην προσπάθεια του Χολαργού για να πετύχει κάτι καλό στην κατηγορία.

Ο Γιώργος Μπόγρης φοράει ξανά το μπασκετικό του σορτσάκι, καθώς τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Χολαργό.

Ο «Μπογρίνιο» είχε μείνει εκτός την περασμένη σεζόν, θέλοντας να επικεντρωθεί σε πρότζεκτ εκτός του μπάσκετ, όμως θα δώσει το «παρών» στον Χολαργό, αποδεχόμενος την πρόσκληση του κόουτς Θανάση Θωμόπουλου να βοηθήσει την ομάδα. Μάλιστα δεν δέχθηκε χρήματα από τον σύλλογο, δείχνοντας πως αυτή του η απόφαση έχει έναν πιο... ρομαντικό χαρακτήρα.

Ο Γιώργος Μπόγρης έχει περάσει από Ηλυσιακό, Παναθηναϊκό, Περιστέρι, Άρη, Πανιώνιο, ΠΑΟΚ, Ανδόρα, Μπιλμπάο, Τενερίφη, Ολυμπιακό, Προμηθέα, Απόλλων Πατρών, ΑΕΚ και Μαρούσι, με τον Χολαργό να γίνεται η 15η ομάδα της μπασκετικής του πορείας.