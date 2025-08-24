Η Ανγκόλα συνέτριψε στον τελικό του Afrobasket το Μάλι με 70-43 και κατέκτησε και ως... οικοδέσποινα της διοργάνωσης το τρόπαιο!

Μία ημέρα μετά το σοκ με τον τραυματισμό του Ζίλσον Μπάνγκο, η Ανγκόλα κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του Παναφρικανικού Κυπέλλου, το οποίο διεξήχθη στη Λουάντα.

Στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης έκανε... φύλλο και φτερό το συγκρότημα του Μάλι και κατέκτησε το τρόπαιο του Afrobasket.

Ο Ντουντάο ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του έχοντας 16 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε ο Σέλτον Μιγκέλ με 12 πόντους. Ο Μπρούνο Φερνάντο της Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίστηκε 16:38 και είχε 5 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα από το Μάλι είχε μόλις 14/53 εντός παιδιάς (26%) ενώ οι παίκτες υπέπεσαν και σε 24 λάθη!

Χάλκινη η Σενεγάλη με 40άρα του Μπουασί

Στον μικρό τελικό η Σενεγάλη επικράτησε εύκολα του Καμερούν με 98-72 έχοντας σε τρομερή ημέρα τον Ζαν Ζακ Μπουασί ο οποίος αγωνίζεται σε ομάδα της... Ρουάντα!

Συγκεκριμένα ο 25χρονος βραχύσωμος γκαρντ τελείωσε το ματς με 40 πόντους έχοντας 7/11 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 2/3 βολές, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 35 λεπτά!