Σε αγώνα για το U16 της Αμερικής, οι ΗΠΑ των... δίδυμων υιών του Κάρλος Μπούζερ επιβλήθηκαν εύκολα της Αργεντινής του υιού Σκόλα με 113-52.

Μπορεί να μην ήταν ποτέ συμπαίκτες στο ΝΒΑ, αλλά σίγουρα έχουν δώσει πολλές «μάχες» στις ρακέτες κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο λόγος για τον Κάρλος Μπούζερ ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Καβαλίερς, Τζαζ, Μπουλς και Λέικερς όπως επίσης και για τον Λουίς Σκόλα ο οποίος από τη πλευρά του είχε περάσει από τους Ρόκετς, τους Πέισερς, τους Ράπτορς και τους Νετς. Πλέον παρακολουθούν τις εξελίξεις έξω από τις τέσσερις γραμμές έχοντας δώσει τη σκυτάλη στους γιους τους.

Στο πρωτάθλημα FIBA U16 Americas το οποίο διεξάγεται στο Μεξικό, οι δίδυμοι γιοι του Μπούζερ εκπροσωπούν την εθνική ομάδα των ΗΠΑ ενώ ο γιος του Λουίς Σκόλα αυτήν της Αργεντινής. Τα ξημερώματα τα δύο εθνικά συγκροτήματα διασταύρωσαν τα ξίφη τους και οι περήφανοι πατεράδες έβλεπαν τους γιους τους με τα χρώματα της πατρίδας τους. Οι ΗΠΑ επικράτησαν εύκολα της Αργεντινής με 113-52 ωστόσο τα βλέμματα ήταν περισσότερο στραμμένα στους διάσημους μπαμπάδες και στους διαδόχους τους.

Συγκεκριμένα ο Κάμερον Μπούζερ ήταν και ο πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ με 19 πόντους έχοντας 7/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο δίδυμος αδερφός του Κέιντεν Μπούζερ πρόσθεσε άλλους 13 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες. Στον αντίποδα ο Τόμας Σκόλα φορώντας το νούμερο «4» στην πλάτη όπως και ο πατέρας του, σημείωσε 8 πόντους για την Αργεντινή με 3/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ.

The Boozer twins were also great in Team USA’s win combining to record 32 points & 13 rebounds #FIBAU16Americas pic.twitter.com/UOBfKrzX4i