Η πιο σημαντική νίκη, δεν γράφεται με σκορ!

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τίτλοι και διακρίσεις. Είναι στάση ζωής, αξίες και κοινωνική ευθύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Novibet, μέσω του κοινωνικού προγράμματος Giant Heart και του Βασίλη Σπανούλη, προχώρησαν σε μία ουσιαστική συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες.

Ο Βασίλης Σπανούλης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών, έχει χτίσει την καριέρα του πάνω στη λεπτομέρεια, την πειθαρχία και τη διαρκή βελτίωση. Η εμπειρία του ως παίκτης τον έκανε να κατανοεί σε βάθος την κίνηση, τη στρατηγική και την ψυχολογία του αθλητή, ενώ η νέα του ιδιότητα ως προπονητής του επιτρέπει να μεταδίδει τη γνώση, την καθοδήγηση και τις αξίες του πρωταθλητισμού στις επόμενες γενιές. Ακριβώς αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζονται και στη συγκεκριμένη δράση, που αφορά στην ενίσχυση του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ με τεχνολογία αιχμής.

Η ανάλυση κίνησης αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για την εξέλιξη ενός αθλητή, όσο και για την αποκατάσταση ενός παιδιού με κινητικές δυσκολίες. Το Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ αποτελεί το μόνο και αρτιότερα εξοπλισμένο εργαστήριο στην Ελλάδα, στον τομέα της ανάλυσης, που παράγει πορίσματα για την αντιμετώπιση των βαδιστικών προβλημάτων σε παιδιά και σε ενήλικες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο αθλητισμός μετατρέπεται σε κοινωνικό εργαλείο και η τεχνογνωσία του πρωταθλητισμού αξιοποιείται εκεί όπου έχει πραγματικό αντίκτυπο.

Η συμμετοχή του Βασίλη Σπανούλη όχι μόνο ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της συλλογικής προσφοράς, αλλά αποδεικνύει έμπρακτα πως ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα αλληλεγγύης και θετικής αλλαγής για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, η δράση ενεργοποιεί το κοινό μέσω του Noviverse, του loyalty προγράμματος της Novibet, καλώντας το να προσθέσει τη δική του «καρδιά» σε έναν κοινό αγώνα με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Στόχος είναι η συγκέντρωση 100.000 «καρδιών», που μεταφράζονται σε ουσιαστική ενίσχυση του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ.

Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα του Giant Heart: Πράξεις που κάνουν τη διαφορά. Εντός και εκτός γηπέδων.

