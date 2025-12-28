Η αντίδραση της Τότεναμ και η ματσάρα στην Ιταλία!

Το πρόγραμμα της Κυριακής (27/12) περιλαμβάνει κάποια μεγάλα παιχνίδια σε τρία μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Για την Premier League, η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την Τότεναμ. Οι γηπεδούχοι μετά την ήττα τους στο πρωτάθλημα με 4-1 από τη Λιντς, έμειναν στην 8η θέση της βαθμολογίας και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη το σύνολο του Τόμας Φρανκ ψάχνει μία αντίδραση καθώς μετράει 2 σερί ήττες στην Premier League και έχει πέσει στη 13η θέση της βαθμολογίας. Δεν θέλει να έχει το τέλος της περσινής σεζόν στην Premier League και μπορεί να θεωρείται αουτσάιντερ απέναντι στην Πάλας αλλά μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η διπλή ευκαιρία στο Χ2 είναι σε απόδοση 1.68 στη Novibet.

Στην Ιταλία και τη Serie A η, φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα, Αταλάντα φιλοξενεί στο Μπέργκαμο την πρωτοπόρο Ίντερ. Η Λα Ντέα έφυγε με το διπλό (1-0) από την έδρα της Τζένοα την προηγούμενη αγωνιστική, έφτασε τις 2 σερί νίκες και με 22 βαθμούς ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας. Με τον Παλαντίνο στον πάγκο της παρουσιάζει σαφή βελτίωση και τώρα έχει μία μεγάλη πρόκληση μπροστά της.

Η Ίντερ δεν μπόρεσε να διακριθεί στο ιταλικό Σούπερ Καπ καθώς αποκλείστηκε στον ημιτελικό στα πέναλτι από την Μπολόνια, όμως στο πρωτάθλημα οι «νερατζούρι» βρίσκονται στην κορυφή.

Ο Κίβου δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πάγκου της Ίντερ και η αναμέτρηση με την Αταλάντα είναι άλλο ένα δυνατό τεστ. Αμφότερες οι ομάδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και το G/G είναι σε απόδοση 1.62 στη Novibet.

Στην Πορτογαλία η Μπράγκα υποδέχεται την Μπενφίκα στο ματς που ξεχωρίζει για την 16η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν στην έδρα της Εστορίλ (1-0) πριν μία εβδομάδα, δείχνοντας ένα μέτριο πρόσωπο. Βρέθηκαν έτσι στην 5η θέση και στο -1 από τη φετινή έκπληξη, Ζιλ Βιθέντε.

Οι φιλοξενούμενοι με ένα πέναλτι του Παυλίδη, έκαμψαν την αντίσταση της Φαμαλικάο το βράδυ της Δευτέρας (22/12) και συνεχίζουν να κυνηγούν την Πόρτο. Είναι στο -8 από την κορυφή και ξέρουν ότι δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες. Στο 2.15 το διπλό στη Novibet.

