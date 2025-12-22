Ένα σουτ, 2.000€ και... Half-Court Shot by Stoiximan!
Για την δράση της Stoiximan στο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ-Πανιώνιος Cosmorama Travel, ένας φίλαθλος επιλέχθηκε τυχαία από την κερκίδα και η πρόκληση ήταν η εξής...
Να ευστοχήσει σε ένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου. Challenge accepted φάνηκε να είπε από μέσα του ο φίλος του ΠΑΟΚ και πήρε την μπάλα...
Ο φίλος του ΠΑΟΚ ευστόχησε και το πανηγύρισε με ξεχωριστό τρόπο, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων και φυσικά 2.000€ που ήταν το μεγάλο έπαθλο του Half-Court Shot by Stoiximan!
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ:
