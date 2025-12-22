Ένα σουτ, 2.000€ και... Half-Court Shot by Stoiximan!

Το highlight της 11ης αγωνιστικής δεν προέκυψε από κάποιον παίχτη αλλά από έναν φίλο της ομάδας του ΠΑΟΚ!

Για την δράση της Stoiximan στο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ-Πανιώνιος Cosmorama Travel, ένας φίλαθλος επιλέχθηκε τυχαία από την κερκίδα και η πρόκληση ήταν η εξής...

Να ευστοχήσει σε ένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου. Challenge accepted φάνηκε να είπε από μέσα του ο φίλος του ΠΑΟΚ και πήρε την μπάλα...

Ο φίλος του ΠΑΟΚ ευστόχησε και το πανηγύρισε με ξεχωριστό τρόπο, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων και φυσικά 2.000€ που ήταν το μεγάλο έπαθλο του Half-Court Shot by Stoiximan!

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ: