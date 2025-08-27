Πρεμιέρα στο Eurobasket με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
Η ώρα του πρώτου τζάμπολ έφτασε στο Eurobasket. Οι 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης έχουν χωριστεί σε 4 ομίλους, οι οποίοι διεξάγονται σε 4 διαφορετικές χώρες (Λετονία, Φινλανδία, Κύπρο και Πολωνία). Οι 4 πρώτες κάθε ομίλου προκρίνονται στους νοκ άουτ αγώνες που γίνονται στη Λετονία.
Έξι παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Στον 1ο όμιλο, στη Ρίγα, διεξάγονται οι αγώνες Τσεχία-Πορτογαλία (14:45), Λετονία-Τουρκία (18:00) και Σερβία-Εσθονία (21:15). Στον 2ο όμιλο, στο Τάμπερε, γίνονται οι αγώνες Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία (13:30), Μαυροβούνιο-Γερμανία (16:30) και Σουηδία-Φινλανδία (20:30).
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών και τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* και «Air Back»* σε όλους τους αγώνες του Eurobasket.
Η Ιταλία πρώτη αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας
Η Εθνική Ομάδα δίνει αύριο (21:30) στη Λεμεσό, το πρώτο παιχνίδι της κόντρα στην Ιταλία. Στόχος της είναι η 1η θέση στον 3ο όμιλο, στον οποίο συμμετέχουν η Ισπανία, η Κύπρος, η Γεωργία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον αγώνα Ελλάδα-Ιταλία, μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:
- Πρώτος σκόρερ αγώνα
- Σύνολο Πόντων Over/Under
- Νικητής και Σύνολο Πόντων Over/Under
- Ομάδα με τα περισσότερα ριμπάουντ
- Ομάδα με τις περισσότερες ασίστ
- Ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα
- Over/Under πόντοι/ριμπάουντ/ασίστ/ εύστοχα τρίποντα παικτών
- Ημίχρονο/Τελικό
- Ομάδα και μέθοδος πρώτου πόντου
- Τελικό αποτέλεσμα 1ης περιόδου/1ου ημιχρόνου
- Head to head πόντοι παικτών
- Πρώτο εύστοχο δίποντο/τρίποντο
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
