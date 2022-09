Επιλογές από τρία μέτωπα από την Kingbet

Σπουδαίες μάχες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις.

Συνεχίζεται απόψε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και υπάρχει αξία στην κόντρα της Μπάγερν στο Μιλάνο με αντίπαλο την Ίντερ. Οι δύο ομάδες έρχονται από εγχώριες γκέλες. Η Ίντερ ηττήθηκε στο τοπικό ντέρμπι μίσους από τη Μίλαν με 3-2 και η Μπάγερν έμεινε στο 1-1 με την Ουνιόν στο Βερολίνο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι εμφάνισαν κάποιες αδυναμίες οι Βαυαροί και έδειξαν πως δεν είναι άτρωτοι. Η Ίντερ ξέρει πως αν ανοίξει το παιχνίδι δεν θα έχει εύκολα τύχη. Θα κοντρολάρει τον ρυθμό και είναι σε θέση τουλάχιστον να μπει στη φετινή διοργάνωση με την ισοπαλία. Σε έναν όμιλο όπου βρίσκεται και η Μπαρτσελόνα έχουμε την αίσθηση πως ο ένας βαθμός στο ξεκίνημα δεν θα δυσαρεστήσει καμία από τις δύο ομάδες. Το «Χ» παίζεται στο Ίντερ – Μπάγερν υψηλό 4.20.

Στον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ έχουμε τη σπουδαία σύγκρουση Τουρκία - Ισπανία. Αμφότερες έδωσαν απαντήσεις χθες μετά τις ήττες που προηγήθηκαν. Οι Τούρκοι κέρδισαν το Βέλγιο με 78-63 και οι Ισπανοί τους Μαυροβούνιους με 82-65. Είναι παιχνίδι ρυθμού. Οι Τούρκοι υπερτερούν στις μάχες σώμα με σώμα, ενώ οι Ισπανοί αρέσκονται στο να τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο. Περισσότερες δυνάμεις αυτό διήμερο έχουν σπαταλήσει αναμφίβολα οι Τούρκοι και περιμένουμε να φανεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δώσουμε τον πρώτο λόγο στους Ισπανούς για τη νίκη, η οποία κινείται στο 1.60.

Κλείνουμε με τένις και τον σπουδαίο προημιτελικό της ημέρας στο Us Open Ρούμπλεφ - Τιαφόε. Ο Ρώσος είναι πιο ξεκούραστος, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο του Νόρι στον προηγούμενο γύρο με 3-0. Ο Τιαφόε εξαντλήθηκε για να κάμψει την αντίσταση του Ναδάλ με 3-1, αλλά μια τέτοια νίκη του έχει δώσει φτερά και συν τοις άλλοις έχει την στήριξη του κόσμου αγωνιζόμενος στην πατρίδα του. Πέρσι συγκρούστηκαν και πάλι στο Us Open, με τον Τιαφόε να φτάνει σε μια συγκλονιστική νίκη με 3-2. Στο νήμα αναμένεται να κριθεί και πάλι ο μεταξύ τους αγώνας. Λογικά ο νικητής θα βγει στα τέσσερα ή ακόμα και πέντε σετ δίνοντας αυτομάτως αξία στο over 39,5 γκέιμς σε απόδοση 1.65.