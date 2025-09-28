Η Ιταλία συνεχίζει να γράφει ιστορία με την «Σκουάντρα Ατζούρα» να επικρατεί στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της εξαιρετικής Βουλγαρίας με 3-1 και να κατακτά το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο. Η Πολωνία το χάλκινο μετά το 3-1 επί της Τσεχίας.

Στον θρόνο της παρέμεινε η Ιταλία. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» κατάφερε να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η ομάδα του Φερντινάντο Ντε Τζιόρτζι πραγματοποιώντας στο μεγαλύτερο διάστημα του τελικού εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε της εξαιρετικής σε όλο το τουρνουά, Βουλγαρίας με 3-1 (21-25, 17-25, 25-17, 10-25), παραμένοντας όπως αναφέραμε στην κορυφή του κόσμου.

Μια νίκη που σε μεγάλο βαθμό είχε την υπογραφή των Ρομάνο και Μπότολο που είχαν 22 και 19 πόντους, ενώ ιδανικός μαέστρος ήταν και ο Τζιανέλι, με τον Μικελέτο που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος να συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ομάδα.

Ο Νικόλοφ από την πλευρά του με 23 πόντους προσπάθησε και με το παραπάνω αλλά ήταν μόνος του με τον Ατανάσοφ να τον ακολουθεί με 11. Η Βουλγαρία έφυγε σίγουρα πετυχημένη από μία διοργάνωση που ελάχιστοι πίστευαν πως θα έφτανε μέχρι και το αργυρό μετάλλιο.

Τα σετ: 1-3 (21-25, 17-25, 25-17, 10-25)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Τζιανλορέντζο Μπλενγκίνι): Νικόλοφ Σ., Πέτκοφ 4, Ατανάσοφ 11, Ασπαρούχοφ 5, Γκροζντάνοφ 4, Νικόλοφ Α. 23 / Κόλεφ (λ), Ντρόμπρεφ (λ), Τατάροφ, Αντόφ 4, Πέτκοφ.

ΙΤΑΛΙΑ (Φερντινάντο Ντε Τζιόρτζι): Μικελέτο 11, Τζιανέλι 4, Μπότολο 19, Ρόμανο 22, Ανζάνι 9, Ρούσο 4 / Μπαλάσο (λ), Σμπερτόλι, Σάνι, Πόρο.

Η Πολωνία του Λεόν το χάλκινο μετάλλιο

Πριν τον ημιτελικό της Τσεχίας με την Πολωνία είχαμε γράψει πως ουσιαστικά αυτό το ματς θα ήταν τελικός μεταλλίου, καθώς όποια ομάδα έχανε δύσκολα θα νικούσε στον μικρό τελικό μια από την Πολωνία, Ιταλία. Αυτό και έγινε με τους Τσέχους να παίζουν απέναντι στους Πολωνούς και την παρέα του Λεόν να επικρατεί με 3-1 (18-25, 25-23, 22-25, 21-25) και να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου αφήνοντας τέταρτους του φοβερούς Τσέχους που μαζί με τους Βούλγαρους ήταν οι ευχάριστες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Τσεχία (Γίρι Νόβακ): Γκαλάμποβ 3, Ζάιτσεκ 3, Μπάρτουνεκ 1, Βασίνα 19, Ίντρα 11, Κλίμες 9 / Μόνικ (λ), Λίτσεκ 7, Σρμπ 1, Σότολα 4, Μπέντα

Πολωνία (Νίκολα Γκρίμπιτς): Λεόν 26, Κομέντα 1, Κοτσανόβσκι 5, Σέμενιουκ 6, Σάσσακ 11, Χιούμπερ 3 / Πόπιφτζακ (λ), Γκρανιέκζνυ (λ), Φορνάλ, Γιακούμπιζακ