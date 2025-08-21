Η Εθνική Γυναικών επιστρέφει μετά από 23 χρόνια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την ομάδα του Απόστολο Οικονόμου να αντιμετωπίζει στο πρώτο της παιχνίδι την υπερδύναμη Βραζιλία.

Ύστερα από 23 χρόνια απουσίας, η Εθνική γυναικών επιστρέφει στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου βόλεϊ και ρίχνεται στη «μάχη» του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 2025 στην Ταϊλάνδη.

Στην πόλη Τσιανγκ Μάι, εκεί όπου έχει εγκατασταθεί από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με δύο φιλικές αναμετρήσεις κόντρα στο Μεξικό και είναι έτοιμη για το μεγάλο ραντεβού στον Γ' όμιλο μαζί με την Βραζιλία, το Πόρτο Ρίκο και την Γαλλία.

Η αρχή δεν θα μπορούσε να είναι πιο απαιτητική. Την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 15:30 στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre η Ελλάδα αντιμετωπίζει την υπερδύναμη Βραζιλία, φιναλίστ τόσο στο Παγκόσμιο του 2022 όσο και στο πρόσφατο VNL.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ-2. Νωρίτερα, στις 12:00, το Γαλλία – Πόρτο Ρίκο θα ανοίξει την αυλαία του ομίλου.

Η Εθνική γνωρίζει ότι απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο ό,τι καταφέρει θα αποτελεί κέρδος, γι’ αυτό και στόχος της είναι να παίξει στα όριά της και να κερδίσει εμπειρίες που θα τη δυναμώσουν για τη συνέχεια του τουρνουά απέναντι στο Πόρτο Ρίκο και την Γαλλία.

Η Ελλάδα κέρδισε το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την τελευταία από τις 15 διαθέσιμες θέσεις στη διοργάνωση μέσω της παγκόσμιας κατάταξης της FIVB. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμμετάσχει στη διοργάνωση για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά την 10η θέση που κατέλαβε το 2002. Σήμερα βρίσκεται στην 30η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Στην 14άδα βρίσκονται εννέα αθλήτριες που είχαν συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2023, την τελευταία μεγάλη διοργάνωση που συμμετείχε η Εθνική γυναικών. Συγκεκριμένα ήταν οι διαγώνιες Μάρθα Ανθούλη, Μαρία Τσιτσιγιάννη, η πασαδόρος Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, το λίμπερο Μαριαλένα Αρτακιανού, οι ακραίες Όλγα Στράντζαλη, Έλενα Μπάκα, οι κεντρικές Αριστέα Τοντάι, Κυριακή Τερζόγλου και Γεωργία Λαμπρούση.

Η αποστολή της Εθνικής γυναικών:

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, 16/09/1996

Έλενα Καρακάση, 31/01/2000

ΑΚΡΑΙΕΣ

Όλγα Στράντζαλη (αρχηγός), 12/01/1996

Έλενα Μπάκα, 15/10/2001

Ευφροσύνη Μπακοδήμου, 25/01/2000

Ελπίδα Τικμανίδου, 29/08/2008

ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ

Μάρθα Ανθούλη, 13/08/2004

Μαρία Τσιτσιγιάννη, 20/11/2000

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

Κυριακή Τερζόγλου, 22/11/2003

Αριστέα Τοντάι, 05/07/1999

Γεωργία Λαμπρούση, 27/01/1993

Ανδρομάχη Τσιόγκα, 03/11/2001

ΛΙΜΠΕΡΟ

Μαριαλένα Αρτακιανού, 21/05/1994

Μαρτίνα Ξανθοπούλου, 24/10/1998

Το προπονητικό επιτελείο αποτελούν ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου, ο άμεσος συνεργάτης του Χάρης Σκουτελάκος, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδας Χρηστακίδης, ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος και οι φυσιοθεραπευτές Αλέξανδρος Νακαστσής, Ξενοφών Βλασσόπουλος.

Βραζιλία: Κάνει συλλογές μεταλλίων

Η Βραζιλία εξασφάλισε την πρόκριση με την κατάκτηση του Νοτιοαμερικανικού Πρωταθλήματος 2023, παίρνοντας ένα από τα τρία εισιτήρια της ηπείρου. Συμμετέχει για 18η φορά, έχοντας απουσιάσει τελευταία φορά το 1967. Μετρά πέντε μετάλλια: 4 αργυρά (1994, 2006, 2010, 2022) και 1 χάλκινο (2014).

Με προπονητή τον θρυλικό Ζοσέ «Ζε Ρομπέρτο» Γκιμαράες για πάνω από 20 χρόνια, οι «καναρίνες» βρίσκονται στη 2η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, πίσω μόνο από την Ιταλία. Στην ομάδα επέστρεψαν 8 παίκτριες που πήραν το αργυρό το 2022: οι πασαδόροι Μακρίς Καρνέιρο και Ρομπέρτα Ράτσκι, οι διαγώνιες Ροζαμαρία Μοντιμπέλερ, Κίσι Νασιμέντο και Ταινάρια Σάντος, η ακραία Γκαμπριέλα «Γκάμπι» Γκιμαράες και οι κεντρικές Τζούλια Κούντιες και Λορένα Βιέζελ.

Η αποστολή της Βραζιλίας:

ΠΑΣΑΔΟΡΟΙ

Μακρίς Καρνέιρο, Ρομπέρτα Ράτζκε.

ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ

Κίσι Νασιμέντο, Ροσαμαρία Μοντιμπελέρ, Ταϊάναρα Σάντος.

ΑΚΡΑΙΕΣ

Γκάμπι Γκιμαράες, Έλενα Χόενγκεν, Τζούλια Μπέργκμαν.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

Ντιάνα Ντουάρτε, Τζούλια Κούντιες, Λορένα Βιεζέλ, Λουτσία Νέζο.

ΛΙΜΠΕΡΟ

Λάις Βάσκες, Μαρτσέλε.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Χοσέ Ρομπέρτο Γκιμαράες.

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας:

Γ' Όμιλος (Τσιάνγκ Μάι)

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

12.00: Πόρτο Ρίκο - Γαλλία

15.30 (ΕΡΤ-2): Βραζιλία - Ελλάδα

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Πόρτο Ρίκο - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12.00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία - Ελλάδα

15.30: Βραζιλία - Πόρτο Ρίκο