Παραολυμπιακοί Αγώνες: Συνοδός έκανε πρόταση γάμου σε δρομέα μετά το τέλος της κούρσας (vid)

Μέχρι και… πρόταση γάμου περιελάβανε ο στίβος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Μια πολύ όμορφη στιγμή σημειώθηκε χθες στην διάρκεια του προγράμματος του στίβου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά τον προκριματικό στα 200μ. γυναικών, η Κέουλα Περέιρα Σεμέδο από το Πράσινο Ακρωτήρι, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Αποχώρησε όμως με το μεγαλύτερο χαμόγελο καθώς μετά το τέλος της κούρσας, δέχτηκε στην γραμμή του τερματισμού την πρόταση γάμου από τον συνοδό της στον αγώνα και σύντροφο στη ζωή της!

Ο Μάνουελ Αντόνιο ντα Βέγκα, κάλεσε τα άλλα τρία ζευγάρια που έτρεξαν μαζί στην κούρσα να έρθουν δίπλα τους και πήγε γρήγορα στις κερκίδες για να πάρει το δαχτυλίδι. Έπιασε το χέρι της συντρόφου του, η οποία δεν έχει την όρασή της, για να σκύψει και να της κάνει την πρόταση. Η Σεμέδο είπε το «ναι» και έτσι, στη μέση του αγωνιστικού χώρου έγινε για πρώτη φορά πρόταση γάμου σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women's 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb