Το twitter… ξεσάλωσε με τον Τεντόγλου, επικές ατάκες από τους χρήστες

Ο Μίλτος Τεντόγλου αποθεώθηκε στα σόσιαλ, τόσο για το χρυσό μετάλλιο, όσο και για τις αντιδράσεις του, αλλά και τις ατάκες του.

Η απόλυτη αποθέωση στα σόσιαλ για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Από τον… προκριματικό οι χρήστες του twitter άρχισαν να γράφουν «ύμνους» και επικές ατάκες, αλλά μετά τον τελικό και με τον τρόπο που πήρε το χρυσό, τα πληκτρολόγια πήραν… φωτιά. Ο Ελληνας πρωταθλητής αποθεώνεται σε βαθμό απίστευτο και με τις δηλώσεις του αμέσως μετά έδωσε έναν επιπλέον λόγο να μιλήσουν όλοι με τα καλύτερα λόγια γι΄ αυτόν.

«Είδωλο», «πως τους πετσόκοψες έτσι;» και άλλες ατάκες και από τις δηλώσεις του στο Gazzetta, έχουν προκαλέσει… χαμό στο twitter.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

For f*uck’s sake, he did it again! #Τεντογλου pic.twitter.com/UxmBRZi7wo

HE IS THE MAN HE IS THE ICON HE IS THE MOMENT #Gear5 #Τεντογλου pic.twitter.com/aGBpeMAk2T