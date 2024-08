Ο Νόα Λάιλς είναι ο νέος κάτοχος χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στα 100μ. και μετά την κατάκτηση του μεταλλίου έστειλε ένα συγκλονιστικό μήνυμα.

O Νόα Λάιλς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κατέκτησε την κορυφή και το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ., κάνοντας ένα εκπληκτικό ντεμαράζ τερμάτισε πρώτος από τελευταίος που ήταν στην αρχή της διαδρομής.

O 27χρονος Αμερικάνος σπρίντερ μετά τον θρίαμβο του έκανε μια ανάρτηση θέλοντας να περάσει ένα εκπληκτικό μήνυμα βγαλμένο από τη ζωή του, ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όσες δυσκολίες και αν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος.

Αναλυτικά ο πλέον «χρυσός» Λάιλς ανέφερε: «Έχω άσθμα, αλλεργίες, δυσλεξία, ADD ( διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας), άγχος και κατάθλιψη. Αλλά θα σου πω ότι αυτό που έχεις δεν καθορίζει τι μπορείς να γίνεις. Γιατί όχι εσύ».

I have Asthma, allergies, dyslexia, ADD, anxiety, and Depression.

But I will tell you that what you have does not define what you can become.

Why Not You!