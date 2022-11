Μερακλής μαραθωνοδρόμος άναψε τσιγάρο την ώρα της κούρσας

Ενας μαραθωνοδρόμος γύρω στα 50, έγινε viral καθώς άναψε τσιγάρο στην μέση της διαδρομής σε αγώνα στη Κίνα.

Εχουμε δει κάθε λογής… περίεργους να τρέχουν σε μαραθώνιο, αλλά ένας 50αρης στη Κίνα ξεχωρίζει με διαφορά. Σ

Στην διάρκεια του μαραθωνίου στη πόλη Τζιαντέ, ο εν λόγω δρομέας αποφάσισε να… ξεχαρμανιάσει και άναψε ένα τσιγάρο ενώ έτρεχε στη κούρσα!

Η φωτογραφία του έγινε viral αμέσως στα σόσιαλ και το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με τους Κινέζους, έκανε και ρεκόρ με χρόνο 3 ώρες, 28 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα!

Chinese man 'runs marathon in just three and a half hours despite chain smoking for the entire race' https://t.co/rxLuCWWOmy