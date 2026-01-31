Ο Άρης και η Φιορέλλα Ματθαίου μίλησαν στο Gazzetta και μοιράστηκαν ιστορίες για τον πατέρα τους, που τον έκαναν να ξεχωρίζει τόσο ως αθλητή όσο και ως άνθρωπο, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του πέρα από τα αθλητικά του επιτεύγματα.

– Τι πιστεύετε ότι ξεχώριζε περισσότερο στον πατέρα σας, ως αθλητή αλλά και ως άνθρωπο; Υπάρχει κάτι από εκείνον που σας εμπνέει καθημερινά;

Άρης Ματθαίου: «Αυτό που χαρακτήριζε τον πατέρα μου ήταν η δυναμικότητά του, η αναλυτική του σκέψη, η ψυχραιμία, η καλοσύνη, το χιούμορ, η περηφάνια και η ανωτερότητα με την οποία αντιμετώπιζε τις μικρότητες και τα τετριμμένα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η μόρφωσή του, πέρα από την αθλητική του κατάρτιση. Ήταν απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Μιλούσε ιταλικά, αγγλικά και γαλλικά και είχε πολλά ενδιαφέροντα, με κορυφαία την αγάπη του για την όπερα και την κλασική μουσική. Αυτό που με εμπνέει καθημερινά από εκείνον δεν μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί με λέξεις. Είναι μια αόρατη καθοδήγηση, που λειτουργεί ανάλογα με τις περιστάσεις και τις στιγμές που καλούμαι να αντιμετωπίσω. Η αγάπη του για τη μόρφωση επιβεβαιώνεται και από τα γραπτά του. Στο βιβλίο του αναφέρει πως, παρά τις διακρίσεις του στο μπάσκετ, δεν παραμέλησε ποτέ την εκπαίδευσή του. Την ίδια συμβουλή έδινε και ως προπονητής, τόσο στους αθλητές του όσο και στους γονείς τους, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στη μόρφωση. Γι’ αυτό και η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή, τόσο για τους παίκτες όσο και για τις οικογένειές τους».

Φιορέλλα Ματθαίου: «Ως πολυσύνθετος αθλητής ενέπνεε θαυμασμό, ως προπονητής απολάμβανε ατόφιο σεβασμό. Όμως πιστεύω ότι οι ικανότητες και τα επιτεύγματα δεν αρκούν για να μείνει μια προσωπικότητα χαραγμένη στη συλλογική μνήμη ως σπουδαία. Στην ερώτησή σας λοιπόν, θα έλεγα ότι η ποιότητα του ανθρώπου εκτοξεύει την αξία του αθλητή. Με είχε μάθει να μην δίνω σημασία στις δυσκολίες της ζωής, να χρησιμοποιώ τις δυνάμεις μου και να ξεπερνώ τα εμπόδια. Η ψυχραιμία και η ικανότητα να περιφρονείς τις αντιξοότητες ήταν για εκείνον κινητήρια δύναμη».

– Ποια στιγμή ή ποιες συμπεριφορές του πατέρα σας δείχνουν το μεγαλείο του πέρα από τα αθλητικά του επιτεύγματα;

Άρης Ματθαίου: «Ο Φαίδων ήταν ένας πολύ γλυκός και ευαίσθητος άνθρωπος. Θυμάμαι μια φορά που είχε σταματήσει σε ένα περίπτερο για να πάρει τσιγάρα… Σημειωτέον, μέχρι τα 45 του χρόνια δεν ήθελε ούτε να μυρίσει καπνό και ήταν ιδιαίτερα αυστηρός σε αυτό. Το περίπτερο βρισκόταν έξω από κάποιο άσυλο ή ίδρυμα και οι τρόφιμοι ήταν στο προαύλιο. Του ζήτησαν ένα τσιγάρο, και εκείνος, χωρίς δεύτερη σκέψη, τους πήρε δύο κούτες – των δέκα τσιγάρων η κάθε μία – και τους τα έδωσε. Η αντίδρασή τους, όπως φαντάζεστε, ήταν επική, με γέλια και επευφημίες. Αυτό όμως που μου έχει μείνει περισσότερο είναι η ικανοποίηση που ένιωσε ο ίδιος από την πράξη του, χωρίς ποτέ να το δείξει υπερβολικά. Ήταν ένας τρόπος να προσφέρει και να δείξει ευαισθησία, που δεν είχε καμία σχέση με το αθλητικό του μεγαλείο, αλλά αποκάλυπτε την αληθινή του προσωπικότητα».

Φιορέλλα Ματθαίου: «Η πόρτα του σπιτιού μας ήταν πάντα ανοιχτή για γονείς που ζητούσαν τη βοήθειά του, για να συμβουλέψει και να καθοδηγήσει τα παιδιά τους ώστε να γίνουν καλοί αθλητές και άνθρωποι. Επίσης, όταν έβλεπε οποιονδήποτε σε ανάγκη, γινόταν αυτόκλητος προστάτης χωρίς δεύτερη σκέψη. Μας έλεγε πάντα: “Να σέβεστε τον αδύναμο, γιατί η υπόκλιση στον αδύναμο είναι υποχρέωση.” Τόσο δυνατός ήταν…».

– Πώς θα περιγράφατε τον πατέρα σας σε κάποιον που δεν τον ξέρει, ως αθλητή και, κυρίως, ως άνθρωπο;

Άρης Ματθαίου: «Καταρτισμένος, αυστηρός, δίκαιος, ευαίσθητος, παιδαγωγός και φιλάνθρωπος. Αγαπούσε με πάθος ό,τι καταπιανόταν και ηγείτο πάντα δια του παραδείγματος».

Φιορέλλα Ματθαίου: «Ήταν μια απόλυτα επιδραστική προσωπικότητα, πηγή έμπνευσης για όποιον ερχόταν σε επαφή μαζί του. Είχε καταπληκτική ικανότητα να αναγνωρίζει γρήγορα ένα πρόβλημα και να βρίσκει αμέσως τη λύση, κάτι που ενέπνεε απόλυτο σεβασμό. Αναγνώριζε την αξία της μόρφωσης – υπήρξε απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ με μεταπτυχιακό τίτλο στο εξωτερικό – και της πνευματικής καλλιέργειας. Του άρεσε πολύ η κλασική μουσική και μας διηγόταν με δέος πως το 1955, στην Ιταλία, παρακολούθησε την πρεμιέρα της όπερας Norma του Bellini με τη Μαρία Κάλλας. Είχε σπάνιο χιούμορ και απλή αλλά φιλοσοφημένη σκέψη. Αγαπούσε τον αθλητισμό βαθιά αξιακά: ως αθλητής ήταν επίμονος, σαρωτικός, με εγωισμό για τη νίκη, αλλά πάντα σεβόταν τον αντίπαλο».

– Τι έχετε μάθει από τον πατέρα σας για το να είσαι μεγάλος όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή;

Άρης Ματθαίου: «Μας δίδαξε τη σημασία του καλού ύπνου και την αποφυγή άσκοπων ξενυχτιών. Έλεγε ότι η διαφορά του αθλητή από τον μη αθλητή είναι να κοιμάσαι νωρίς και όχι με τις κουκουβάγιες. Στο βιβλίο του σημείωνε χαρακτηριστικά πως όποιος κοιμάται με τις κουκουβάγιες, δεν μπορεί την επόμενη μέρα να πετάξει με τους αετούς. Επίσης, με το παράδειγμά του, μας έμαθε να αποφεύγουμε τις μικρότητες και να μην είμαστε παραδόπιστοι».

Φιορέλλα Ματθαίου: «Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία σου, τόσο πιο ταπεινός είσαι. Σέβεσαι τους ανθρώπους και φέρεσαι με ευγένεια».

– Υπάρχει κάποια αξία ή χαρακτηριστικό του πατέρα σας που σας κάνει να θαυμάζετε περισσότερο τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή;

Άρης Ματθαίου: «Αυτή την απάντηση μου την έδωσε κάποτε ο μεγάλος Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μετά τον θάνατο του πατέρα μου είχε γράψει ένα αποχαιρετιστήριο σημείωμα στα «Νέα». Τον συνάντησα τυχαία στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, του συστήθηκα και τον ευχαρίστησα για τα καλά του λόγια. Μου είπε τότε, κοιτώντας με στα μάτια, ότι ο πατέρας μου ήταν… ακέραιος, κατεβάζοντας με έμφαση το δεξί του χέρι προς τα κάτω σαν μαέστρος. Ήταν ένας άνθρωπος ακέραιος από κάθε πλευρά. Ακόμη και τώρα που το θυμάμαι, συγκινούμαι, γιατί αυτή η λέξη συνοψίζει πλήρως το μεγαλείο της προσωπικότητάς του».

Φιορέλλα Ματθαίου: «Ναι, η απλότητά του. Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, τον ρώτησαν αν του λείπει κάτι. Και με ένα ευθύ βλέμμα απάντησε: “Τίποτα.” Ήταν πλήρης. Ένα σπουδαίο επίτευγμα».