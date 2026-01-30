Βισέντε Ταμπόρδα: Η κραυγή του αδικημένου
Σε μία βραδιά που, όταν ξεκινούσε, φαινόταν... βουνό με τα προβλήματα που προϋπήρχαν, εκείνα που προέκυψαν ακριβώς πριν την σέντρα του αγώνα (Τσέριν, Κώτσιρας), αλλά και την δυναμική του αντιπάλου, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Ρόμα, φτάνοντας μάλιστα πολύ κοντά στο να επικρατήσει, αφού δέχθηκε στο γκολ της ισοφάρισης στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της χθεσινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος ξεκίνησε βασικός σ' αυτή την ενδεκάδα... ανάγκης εβρισκομένος για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα της ομάδας σε παιχνίδι που δεν αφορούσε τον θεσμό του Κυπέλλου.
Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε από τον παίκτη της Ρόμα στο 58ο λεπτό, έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, απέφυγε με υπέροχη κοφτή ντρίμπλα τον Γκιλάρντι και πλάσαρε ιδανικά νικώντας τον Γκολίνι για το 1-0.
Η επιλογή του Ταμπόρδα ως αντι-Ουναΐ
Το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Παναθηναϊκός αναζητούσε στο φινάλε των μεταγραφών τον αντικαταστάτη του Αζεντίν Ουναΐ, τον οποίο περίμενε όσο μπορούσε, αλλά τελικά εκείνος επέλεξε να πάει στην La Liga και την Τζιρόνα.
Κάπως έτσι οι «πράσινοι» αναγκάστηκαν να πάνε στο plan b τους, το οποίο τότε άκουγε στο όνομα του Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος ότι είχε πάρει το πρωτάθλημα της χώρας του με την φανέλα της Πλατένσε, στην οποία αγωνιζόταν ως δανεικός από την Μπόκα Τζούνιορς.
Το «τριφύλλι» κατόρθωσε να κλείσει την συμφωνία για την απόκτησή του, είδηση που έγινε γνωστή ακριβώς μετά την επική πρόκριση επί της Σαχτάρ στην Κρακοβία. Ο Παναθηναϊκός έδωσε 4 εκατ. ευρώ στην Μπόκα για το 80% των δικαιωμάτων του κι άλλες 500 χιλ. στην Πλατένσε για να διακόψει τον δανεισμό του.
Παρ' ότι το deal επετεύχθη αρκετά νωρίς, χρειάστηκε να περάσουν αρκετές μέρες για να ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα ο παίκτης να έρθει στην Ελλάδα μία ημέρα πριν την λήξη των μεταγραφών και ανακοινωθεί την επομένη από τη νέα του ομάδα.
Οι περγαμηνές που υπήρχαν για κείνον ήταν πολλές, όπως και ακριβώς και το κενό που έπρεπε να γεμίσει, αφού ο... καλλιτέχνης του δρόμου, Αζεντίν Ουναΐ είχε κάνει πραματα και θάματα στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε.
Η εξαφάνιση του Ταμπόρδα και το άλυτο μυστήριο
Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν πλέον έτοιμος να κυνηγήσει το όνειρό του. Αυτό που κάθε παιδί από τη Νότια Αμερική έχει. Δηλαδή να έρθει σε μία ομάδα στην Ευρώπη, να παίξει και να διακριθεί, ώστε στη συνέχεια να πάει σ' ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα.
Γρήγορα όμως η προσμονή και ο ενθουσιασμός έμελλε να μετατραπούν σε εφιάλτη. Λίγες μέρες μετά τον ερχομό του στην Ελλάδα ο Ρουί Βιτόρια αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα. Εκείνος πήρε το βάπτισμα του πυρός στον αγώνα του Κυπέλλου με την Athens Kallithea από τον προσωρινό τότε τεχνικό, Δημήτρη Κοροπούλη κάνοντας μία καλή εμφάνιση.
Λίγες μέρες μετά ανέλαβε τα ηνία της ομάδας ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος του έδωσε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ρίχνοντάς τον αλλαγή στο φινάλε του αγώνα με την Γιούνγκ Μπόις. Ο Έλληνας προπονητής απέφευγε να τον χρησιμοποιεί στο πρωτάθλημα συνεχίζοντας να του προσφέρει μικρά cameo στα ευρωπαϊκά ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ.
Η νέα αλλαγή που υπήρχε στον πάγκο της ομάδας με την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ δημιούργησε την ελπίδα πως η αντιμετώπισή του θα ήταν διαφορετική. Ειδικά όταν ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε να δίνει ευκαιρίες σε όλο το ρόστερ προκειμένου να το αξιολογήσει και να καταλήξει εν τέλει στις ανάγκες του.
Τον έριξε βασικό στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο κι έκτοτε χρειάστηκε να περάσει περίπου ενάμισης μήνας για να τον δούμε ξανά στο γήπεδο. Στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα η απουσία δημιούργησε μεγάλα ερωτηματικά.
Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πως ένα παιδί για το οποίο ο σύλλογος είχε κάνει μία τέτοια επένδυση, δεν είχε πάρει ευκαιρίες, παρά μόνο έκανε περιστασιακές εμφανίσεις. Κανείς από τους προπονητές δεν απαντούσε στο ερώτημα αυτό με σαφήνεια. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε αναφέρει πως επρόκειτο για ένα παιδί που δούλευε σκληρά στις προπονήσεις στην πρώτη ερώτηση που του έγινε στο διάστημα αυτό και ότι απλά έχει πέσει πιο πίσω στην ιεραρχία.
Όμως, η άρνηση του Ισπανού τεχνικού να τον χρησιμοποιήσει ακόμα και σε παιχνίδια που ο Μπακασέτας δεν ήταν καλός, έστω και για λίγα λεπτά στο φινάλε μεγάλωνε ακόμα περισσότερο την απορία του κόσμου σχετικά με το τι συμβαίνει με κείνον.
Στα μέσα του Δεκεμβρίου ο Ταμπόρδα εμφανίστηκε και πάλι παίρνοντας φανέλα βασικού κόντρα στην Καβάλα, σε ματς στο οποίο ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και με την πιο σωστή νοοτροπία, σκοράροντας και το νικητήριο γκολ. Οι πρώτες φωνές για ενίσχυση στην θέση του «10» είχαν ήδη ξεκινήσει.
Ακολούθησε μία ολιγόλεπτη συμμετοχή στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και με την έλευση του νέου έτους έμεινε στον πάγκο με τον Πανσερραϊκό, εκτός αποστολής με Άρη και ΑΕΚ ενώ έπαιξε ένα σκάρτο πεντάλεπτο κόντρα στην Φερεντσβάρος. Τα τρομερά προβλήματα που δημιουργήθηκαν πριν τον αγώνα με την Ρόμα στην ουσία ανάγκασαν τον Μπενίτεθ να του δώσει την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σ' ένα παιχνίδι εκτός του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδος.
Και ο Αργεντινός επιθετικός φρόντισε να αρπάξει την ευκαιρία προκειμένου να δείξει στον προπονητή του πως αξίζει παραπάνω χρόνο.
Σκόραρε, ντρίμπλαρε, κέρδισε μονομαχίες, είχε πρόγραμμα...
Ο Βισέντε Ταμπόρδα αγωνίστηκε για 97 λεπτά κόντρα στην Ρόμα, προτού αποχωρήσει ως αλλαγή στο 90+3' παραχωρώντας την θέση του στον νεαρό Τερζή που έκανε το ντεμπούτο του, νικημένος από τις κράμπες που υπέστη προς το τέλος από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού.
Ο Αργενινός επιθετικός μέσος είχε 62 ενέργειες με την μπάλα, έχοντας επιτυχία στις 41 εξ' αυτών φτάνοντας σ' ένα ποσοστό 66%.
Οι ενέργειες του Ταμπόρδα
Το γκολ που σκόραρε προήλθε από μία τελική (την μοναδική του στο ματς) που άξιζε 0,13xG, την οποίο εκείνος έφτιαξε μόνος του εκμεταλλευόμενος δύο βασικά του προσόντα, την οξυδέρκειά του και την τεχνική του.
Τον βλέπουμε στο 58ο λεπτό να γυρνάει από την προηγούμενη προσπάθεια που είχε κάνει και αντιλαμβάνεται μία ευκαιρία σ' αυτό που αντικρίζει να συμβαίνει μπροστά του. Με το που το καταλαβαίνει, αλλάζει τον βηματισμό του και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ώστε και να μην τον αντιληφθεί ο Γκιλάρντι και να είναι σε θέση να προλάβει ένα πιθανό γύρισμα προς τον τερματοφύλακα.
Όταν ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός κάνει άτσαλα την πάσα με το κεφάλι προς τα πίσω, ο Αργεντινός τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα, ο αντίπαλός του τον προφταίνει, όμως εκείνος τον αποφεύγει με μία ωραία κοφτή ντρίμπλα και κάνει το τελείωμα απέναντι στον Γκολίνι, με την μπάλα να περνάει κάτω από το σώμα του, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να οριζοντιωθεί για να αντιδράσει.
Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής δεν έμεινε όμως μόνο σ'αυτό. Τελείωσε τον χθεσινό αγώνα έχοντας 4/6 ντρίμπλες (67%) ενώ παράλληλα είχε πολύ καλό ποσοστό και στις μονομαχίες δίνοντας 19 και κερδίζοντας τις 11 απ' αυτές, ολοκληρώνοντας το ματς με 58% επιτυχία.
Ήταν εκείνος που έδωσε έστρωσε την μπάλα στον Κάτρη που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των Ρωμαίων ενώ μέτρησε ακόμη τρεις επαφές με την μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου, δύο προωθητικά τρεξίματα και τρία κερδισμένα φάουλ. Είχε συνολικά 29/39 πάσες με 74% επιτυχία.
Κανείς δεν λέει πως ο Ταμπόρδα έγινε ξαφνικά παικταράς. Ωστόσο στην πρώτη κανονική ευκαιρία που πήρε, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες έδειξε πως είναι ένα παιδί που προσπαθεί κι έχει πράγματα να δώσει στην ομάδα. Ναι δεν είναι γρήγορος, ναι ίσως δεν είναι άρτιος τακτικά, όμως έχει και σημαντικά προσόντα, όπως είναι η τεχνική του και η εξυπνάδα-αντίληψή του.
Μπορεί να πάρει περισσότερα παιχνίδια και να φανεί πως δεν είναι ικανός να δώσει στην ομάδα αυτό που χρειάζεται, όμως αν μη τι άλλο μέχρι στιγμής έχει αποδείξει πως είναι δεν είναι για να παίζει τόσο λίγο κι έχει αδικηθεί από την αξιολόγηση που έχει γίνει για κείνον από τον Μπενίτεθ.
Κλείνοντας αφήσουμε τον πρωταγωνιστή να μιλήσει ρίχνοντας μια ματιά σε όσα ανέφερε μετά την χθεσινή του εμφάνιση.
«Είμαι χαρούμενος για μένα και την ομάδα, αν και θέλαμε τη νίκη. Είχαμε καλό πρόσωπο και είμαστε στο σωστό δρόμο για να πετύχουμε νίκες. Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα, όλοι οι παίκτες προπονούνται στη διάρκεια της εβδομάδας για να είναι ετοιμοπόλεμοι στα παιχνίδια. Κι εγώ κάνω το ίδιο, έπαιξα και απέδειξα ότι είμαι ετοιμοπόλεμος για να παίζω. Στους φιλάθλους μας θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή τους, η αλήθεια είναι ότι τους χρωστάμε καλές στιγμές και δουλεύουμε γι’ αυτό, δουλεύουμε για να ανατρέψουμε την κατάσταση για να πάνε τα πράγματα καλύτερα.
Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα αποφασίζει αν και πότε θα παίξω. Αυτό το οποίο κοιτάω είναι να προετοιμάζομαι όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσω να το κάνω αυτό και όταν παίζω να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό στον αγωνιστικό χώρο».