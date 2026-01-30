Η εξαφάνιση του Ταμπόρδα και το άλυτο μυστήριο

Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν πλέον έτοιμος να κυνηγήσει το όνειρό του. Αυτό που κάθε παιδί από τη Νότια Αμερική έχει. Δηλαδή να έρθει σε μία ομάδα στην Ευρώπη, να παίξει και να διακριθεί, ώστε στη συνέχεια να πάει σ' ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα.

Γρήγορα όμως η προσμονή και ο ενθουσιασμός έμελλε να μετατραπούν σε εφιάλτη. Λίγες μέρες μετά τον ερχομό του στην Ελλάδα ο Ρουί Βιτόρια αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα. Εκείνος πήρε το βάπτισμα του πυρός στον αγώνα του Κυπέλλου με την Athens Kallithea από τον προσωρινό τότε τεχνικό, Δημήτρη Κοροπούλη κάνοντας μία καλή εμφάνιση.

Λίγες μέρες μετά ανέλαβε τα ηνία της ομάδας ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος του έδωσε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ρίχνοντάς τον αλλαγή στο φινάλε του αγώνα με την Γιούνγκ Μπόις. Ο Έλληνας προπονητής απέφευγε να τον χρησιμοποιεί στο πρωτάθλημα συνεχίζοντας να του προσφέρει μικρά cameo στα ευρωπαϊκά ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ.

Η νέα αλλαγή που υπήρχε στον πάγκο της ομάδας με την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ δημιούργησε την ελπίδα πως η αντιμετώπισή του θα ήταν διαφορετική. Ειδικά όταν ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε να δίνει ευκαιρίες σε όλο το ρόστερ προκειμένου να το αξιολογήσει και να καταλήξει εν τέλει στις ανάγκες του.

Τον έριξε βασικό στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο κι έκτοτε χρειάστηκε να περάσει περίπου ενάμισης μήνας για να τον δούμε ξανά στο γήπεδο. Στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα η απουσία δημιούργησε μεγάλα ερωτηματικά.

Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πως ένα παιδί για το οποίο ο σύλλογος είχε κάνει μία τέτοια επένδυση, δεν είχε πάρει ευκαιρίες, παρά μόνο έκανε περιστασιακές εμφανίσεις. Κανείς από τους προπονητές δεν απαντούσε στο ερώτημα αυτό με σαφήνεια. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε αναφέρει πως επρόκειτο για ένα παιδί που δούλευε σκληρά στις προπονήσεις στην πρώτη ερώτηση που του έγινε στο διάστημα αυτό και ότι απλά έχει πέσει πιο πίσω στην ιεραρχία.

Όμως, η άρνηση του Ισπανού τεχνικού να τον χρησιμοποιήσει ακόμα και σε παιχνίδια που ο Μπακασέτας δεν ήταν καλός, έστω και για λίγα λεπτά στο φινάλε μεγάλωνε ακόμα περισσότερο την απορία του κόσμου σχετικά με το τι συμβαίνει με κείνον.

Στα μέσα του Δεκεμβρίου ο Ταμπόρδα εμφανίστηκε και πάλι παίρνοντας φανέλα βασικού κόντρα στην Καβάλα, σε ματς στο οποίο ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και με την πιο σωστή νοοτροπία, σκοράροντας και το νικητήριο γκολ. Οι πρώτες φωνές για ενίσχυση στην θέση του «10» είχαν ήδη ξεκινήσει.

Ακολούθησε μία ολιγόλεπτη συμμετοχή στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και με την έλευση του νέου έτους έμεινε στον πάγκο με τον Πανσερραϊκό, εκτός αποστολής με Άρη και ΑΕΚ ενώ έπαιξε ένα σκάρτο πεντάλεπτο κόντρα στην Φερεντσβάρος. Τα τρομερά προβλήματα που δημιουργήθηκαν πριν τον αγώνα με την Ρόμα στην ουσία ανάγκασαν τον Μπενίτεθ να του δώσει την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σ' ένα παιχνίδι εκτός του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδος.

Και ο Αργεντινός επιθετικός φρόντισε να αρπάξει την ευκαιρία προκειμένου να δείξει στον προπονητή του πως αξίζει παραπάνω χρόνο.