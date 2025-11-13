Stade de France 2015: Η νύχτα που πάγωσε τον κόσμο

Όταν ο εφιάλτης στοίχειωσε το «Stade de France»

Στο 20ό λεπτό του αγώνα, ο Πατρίς Εβρά δέχεται την πάσα στην αριστερή πλευρά και κοιτάζει γύρω του για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ξαφνικά, ένας εκκωφαντικός ήχος -ο δεύτερος εκείνης της νύχτας, πιο δυνατός από τον πρώτο- διαπερνά το «Stade de France». Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, ο Εβρά στρέφει το βλέμμα του προς την πηγή του θορύβου. Το πλήθος αντιδρά με ένα κύμα ψιθύρων και επιφωνημάτων, κι ύστερα, σχεδόν μηχανικά, το παιχνίδι συνεχίζεται.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, έξω από το στάδιο, η έκρηξη μιας ζώνης με εκρηκτικά διαμελίζει τον πρώτο από τους τρομοκράτες. Μέσα, ανάμεσα στους 80.000 θεατές και τους ποδοσφαιριστές, η βεβαιότητα αρχίζει να λιώνει. Η πραγματικότητα ραγίζει, διαλύεται, μοιάζει να θρυμματίζεται σε κομμάτια. Ακόμη κι αν ο τρόμος θα αργήσει λίγο να διαπεράσει τις κερκίδες, κάτι έχει ήδη αλλάξει ανεπιστρεπτί. Το Παρίσι δέχεται ένα συντονισμένο τρομοκρατικό πλήγμα, μια επίθεση που θα σημαδέψει για πάντα τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν είναι πια ασφαλές.

Σήμερα, 13 Νοεμβρίου, συμπληρώνονται δέκα χρόνια από εκείνη τη νύχτα που στοίχισε τη ζωή σε 130 ανθρώπους, 89 από αυτούς μέσα στο θέατρο Bataclan. Μόνο η τύχη εμπόδισε έναν ακόμη πιο φρικτό απολογισμό, στο «Stade de France», πέρα από τους τρεις βομβιστές αυτοκτονίας, υπήρξε μόλις ένα θύμα. Σήμερα, λίγα χιλιόμετρα μακριά η Γαλλία θα φιλοξενήσει στο «Parc des Princes» την Ουκρανία και οι αναμνήσεις επιστρέφουν. Πώς άρχισαν όλα;

Η διάρρηξη της κανονικότητας αρχίζει με τον ήχο, αόριστο στην αρχή, σχεδόν αθώο. Κάποιοι τον περνούν για πυροτεχνήματα, άλλοι, πιο ανήσυχοι, θυμούνται την πρωινή απειλή βόμβας στο ξενοδοχείο της γερμανικής αποστολής. Στα δημοσιογραφικά θεωρεία, η πρώτη αντίδραση είναι σύγχυση, μια αμηχανία που δίνει γρήγορα τη θέση της στην αγωνία, όταν αρχίζουν να φτάνουν οι πρώτες ειδήσεις από το κέντρο του Παρισιού. Για όσους παρακολουθούν από το σπίτι, για τις οικογένειες, ο τρόμος φτάνει ακόμη πιο άμεσα από την οθόνη, στο δέρμα.

Το παιχνίδι που… έπρεπε να συνεχιστεί

Κι όμως, μέσα στο γήπεδο, ο αγώνας συνεχίζεται. Οι ποδοσφαιριστές είναι οι τελευταίοι που θα μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει. Ο Τζούλιαν Ντράξλερ, χρόνια αργότερα, θα θυμηθεί πώς προσπαθούσε να κατανοήσει τα γεγονότα με τη λογική του ποδοσφαίρου μια ένδειξη του ψυχικού σοκ, της προσπάθειας να ενώσεις πράγματα που πλέον δεν συνδέονται.

Το γεγονός ότι ο αγώνας δεν διακόπηκε δεν ήταν τυχαίο. Ήταν μια επιλογή ανώτερης λογικής: η ανάγκη να κερδηθεί χρόνος. Ήταν η ώρα των ανθρώπων που έπρεπε να αποφασίσουν μέσα στο χάος. Ο τότε πρόεδρος, Φρανσουά Ολάντ, καθισμένος δίπλα στον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, οδηγείται εσπευσμένα εκτός σταδίου, ενώ ελικόπτερο επιτηρεί από ψηλά. Η ψυχρή αλληλουχία αποφάσεων καταλήγει στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης: το στάδιο αποκλείεται, οι εξέδρες σφραγίζονται.

«Πώς θα βγούμε από εδώ;» Η ερώτηση απλώνεται σα ρίγος: πώς βγαίνεις από κάτι τέτοιο; Από το στάδιο; Από τη χώρα; Από την ίδια την απειλή; Κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό. Κυκλοφορούν φήμες για ένοπλους μέσα στο γήπεδο, για εκρηκτικά στις εισόδους. Μέσα ή έξω; Να μείνουμε ή να φύγουμε; Αυτές οι δύο λέξεις αποκτούν υπαρξιακή βαρύτητα. Ένας Γερμανός φίλαθλος που βρέθηκε εκεί με τον γιο του θυμάται πως το πρώτο του ένστικτο ήταν να φύγει και το δεύτερο, να επιστρέψει. Γιατί έξω, στο ημίφως που περιβάλλει το «Stade de France», κυριαρχούσε το απόλυτο χάος. Το πλήθος άλλοτε κινείται προς τις εξόδους, άλλοτε επιστρέφει μέσα· ο φόβος και η ανάγκη για προστασία συγκρούονται πάνω στο χορτάρι.

Η Εθνική Γερμανίας βρίσκει καταφύγιο στα αποδυτήρια έναν «ασφαλή λιμένα», όπως τον αποκαλεί ένας φρουρός. Μα πόσο ασφαλής μπορεί να είναι; Οι διάδρομοι, οι σκιές, οι σιωπηλές πόρτες δημιουργούν μια παράξενη υπόγεια πραγματικότητα, μια ατμόσφαιρα πυκνή από αβεβαιότητα και φόβο.

Οι «κατακόμβες» του Stade de France

Η λέξη «κατακόμβες» χρησιμοποιείται συχνά μεταφορικά για τα υπόγεια των σταδίων, εκείνη τη νύχτα όμως, αποκτά κυριολεκτική, σχεδόν νεκρική σημασία. Ο υπεύθυνος ασφαλείας της γερμανικής ομοσπονδίας, Χέντρικ Γκρόσε Λέφερτ, θυμάται έναν διάλογο με Γάλλο αστυνομικό για το πώς λειτουργεί το όπλο του. Όταν ένας ποδοσφαιριστής τον ρωτά γιατί το ρωτά αυτό, εκείνος απαντά ψυχρά: «Σε περίπτωση που ο αστυνομικός πέσει νεκρός και χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε εμείς». Η φράση αυτή, παγωμένη, αποκαλύπτει την απόλυτη έκταση του φόβου, εκεί όπου η λογική σταματάει και αρχίζει το ένστικτο επιβίωσης.

Το ημίχρονο, μια ψυχρή αποχώρηση

Στο ημίχρονο του αγώνα, η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται, όχι όμως για όλους. Ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, πληροφορημένος για τις πολλαπλές επιθέσεις που μαίνονται στην καρδιά του Παρισιού, απομακρύνεται διακριτικά από το στάδιο. Ένα ελικόπτερο πετά χαμηλά πάνω από το «Stade de France» και θα παραμείνει εκεί για περισσότερο από μία ώρα, φωτίζοντας με περιστροφικά φώτα την οροφή και τις κερκίδες.

Στα δημοσιογραφικά θεωρεία επικρατεί αναβρασμός. Οι δημοσιογράφοι, συνδεδεμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του WiFi του σταδίου, προσπαθούν απεγνωσμένα να συγκεντρώσουν πληροφορίες. Ο αγώνας παύει πια να έχει σημασία. Δέκα περίπου ρεπόρτερ εγκαταλείπουν τη θέση τους, κατευθυνόμενοι στο κέντρο του Παρισιού για να καλύψουν τα γεγονότα, ύστερα από εντολή των αρχισυντακτών τους.

«Aux armes! Nous sommes les Français!»

Ο διοικητής της αστυνομίας, που έχει ήδη αναγνωρίσει τις δύο εκρήξεις ως τρομοκρατικές ενέργειες, αποφασίζει αρχικά να αποκλείσει πλήρως το στάδιο για λόγους ασφαλείας. Στους διαδρόμους του «Stade de France» ζητείται από τον Φιλίπ Τουρνό, υπεύθυνο Τύπου της γαλλικής ομάδας, και από τον ομοσπονδιακό προπονητή Ντιντιέ Ντεσάν, να μην ενημερώσουν τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ακόμη στα αποδυτήρια. Το πλήθος, στο μεγαλύτερο μέρος του, αγνοεί τι συμβαίνει έξω. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ έχουν κορεστεί, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την επικοινωνία. Η απόφαση είναι σκληρή αλλά σαφής: το παιχνίδι θα συνεχιστεί, ώστε να αποφευχθεί πανικός. Χωρίς να γνωρίζουν τη φρίκη που εκτυλίσσεται λίγα χιλιόμετρα μακριά, οι θεατές αρχίζουν να τραγουδούν ρυθμικά: «Aux armes! Nous sommes les Français!» - «Στα όπλα! Είμαστε οι Γάλλοι!» Μια φωνή ενότητας μέσα στην άγνοια, μια απελπισμένη κραυγή κανονικότητας. Οι «Μπλε» σκοράρουν ξανά,το κοινό πανηγυρίζει. Και την ίδια στιγμή, στο Παρίσι, οι πρώτες ανακοινώσεις για δεκάδες νεκρούς και η ομηρία στο Bataclan σκεπάζουν τη νύχτα.