Ο Ντεσάν τα «βάζει» με τη UEFA: «Λάθος της ομοσπονδίας να μας βάλει να αγωνιστούμε στις 13 Νοεμβρίου»

Ο Γάλλος ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρε», Ντιντιέ Ντεσάν, σε δηλώσεις του τα «έβαλε» με την UEFA για την απόφαση της να προγραμματίσει τον εντός έδρας αγώνα της Γαλλίας στις 13 Νοεμβρίου.

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας θα φιλοξενήσει την Ουκρανία στο γήπεδο «Parc des Princes» στο Παρίσι αυτή την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του προτελευταίο γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το πρόβλημα όμως που έχει δημιουργηθεί με τον συγκεκριμένο αγώνα, είναι πως η ημερομηνία του συμπίπτει με την επέτειο για τα 10 χρόνια από τη τρομοκρατική επίθεση του Παρισιού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 130 ανθρώπους. Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) έχει προγραμματίσει μια εκδήλωση μνήμης προς τιμήν των αδικοχαμένων θυμάτων πριν από τον αγώνα, τη στιγμή που οι αρχές προτρέπουν όσους παρευρεθούν στο γήπεδο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της συμβολικής σημασίας της ημέρας.

Η εθνική ομάδα βέβαια, δεν είναι πρόθυμη να αγωνιστεί εκείνη την ημέρα, με τον Γάλλο ομοσπονδιακό τεχνικό των «τρικολόρε», Ντιντιέ Ντεσάν, να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκεια του. «Θα ήταν καλύτερο αν μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό (να αγωνιστούμε στις 13), είναι λάθος της Ομοσπονδίας». Ωστόσο οι παίκτες σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του αρχηγού της ομάδας, Κίλιαν Μπαπέ, θα αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς αυτής της μαύρης επετείου.

Στην εκδήλωση της «FFF» είναι προσκεκλημένα άτομα όπως ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Φρανσουά Ολάντ, καθώς και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνέβ, ο οποίος ήταν στο αξίωμα εκείνο το βράδυ του 2015, ενώ το παρόν θα δώσει και ο Σαλίμ Τουραμπάλι, ο φύλακας ασφαλείας που εμπόδισε έναν από τους τρομοκράτες να εισέλθει στο «Stade de France».

Για την ιστορία πάντως, αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που το σύνολο του Ντεσάν θα αγωνιστεί στις 13 Νοεμβρίου μετά τις επιθέσεις, καθώς το 2021 στο «Parc des Princes», οι «τρικολόρε» συνέτριψαν το Καζακστάν με 8-0 και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, στο οποίο βρέθηκαν μέχρι και το τελικό, οπού και έχασαν στα πέναλτι από την Αργεντινή.