Η Pacific Division είναι από τις πιο ανταγωνιστικές της Δυτικής Περιφέρειας. Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι η ομάδα που τραβά όλα τα βλέμματα, με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι οι μεγάλοι σταρ. Οι Γουόριορς και οι Κλίπερς έχουν εμπειρία, ταλέντο, αλλά ο χρόνος δεν άφησε κανέναν να ξεφύγει. Από την άλλη, οι Σανς και οι Κινγκς καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να μπουν δυνατά στην κούρσα των playoffs.
Pacific: Η ώρα των Λέικερς ή τα «γερόντια» από Κλίπερς και Γουόριορς έχουν άλλη άποψη;
Λος Άντζελες Λέικερς: Οι Λιμνάνθρωποι ονειρεύονται δαχτυλίδια και δικαίως!
Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι μια ομάδα που θα μας απασχολήσει πολύ φέτος. Η μεταγραφή του Ντιάντρε Έιτον έφεραν στους Λιμνανθρώπους τον σέντερ που χρειαζόταν η ομάδα ώστε να δημιουργήσει ένα πλήρες ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Παράλληλα όμως, η μεγαλύτερη μεταγραφή ήταν η μεταμόρφωση του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος έγινε φέτες, κινείται πλέον με ακόμη μεγαλύτερη άνεση στο παρκέ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται ακόμη ένα πρωτάθλημα. Πώς να μην το κάνει όταν η πεντάδα αποτελείται από τους Ντόντσιτς, Ριβς, Τζέιμς, Χατσιμούρα και Έιτον;
Αστέρι: Ο Λούκα Ντόντσιτς. Ναι, ο ΛεΜπρόν πρέπει να είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του νούμερο 2 σε ομάδα. Ο Σλοβένος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε περιφερειακό, είναι σε τρομερή κατάσταση, όπως έδειξε και στο EuroBasket και μην σας κάνει εντύπωση αν τον δούμε να γράφει τα καλύτερα νούμερα της καριέρας του στο Λος Άντζελες. Άλλωστε είναι και κορμάρα πλέον!
Προπονητής: Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ. Στην δεύτερη σεζόν του ως χεντ κόουτς θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει σε ένα εν δυνάμει πρωταθληματικό ρόστερ. Σαφώς η εμπειρία δεν είναι το δυνατό του σημείο, όμως αξίζει την ευκαιρία του να ξεκινήσει τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει το «πείραμα» Ρέντικ στους Λέικερς, όμως ο ίδιος έχει όλα τα εφόδια για να κάνει το κάτι παραπάνω για το μεγαλύτερο σύλλογο του ΝΒΑ.
Πρόβλεψη: Θα τολμήσουμε να το πούμε. Τουλάχιστον στους τελικούς της Δύσης θα φτάσουν οι Λέικερς. Έχουν επιτέλους το ρόστερ που πρέπει, με βάθος και πολλές λύσεις. Στο κάτω - κάτω, ποιος δεν θα ήθελε να δει τον Λούκα Ντόντσιτς με ένα δαχτυλίδη ρε παιδιά;
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
ΛεΜπρόν Τζέιμς, $52,627,153
Λούκα Ντόντσιτς, $45,999,660
Ρούοι Χατσιμούρα, $18,259,259
Salary Cap: $210,894,723
Ρόστερ
|Ρόστερ Los Angeles Lakers
|Θέση
|Αριθμός
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|Σέντερ
|5
|ΝτιΆντρε Έιτον
|2.13 μ.
|23/07/1998
|Γκαρντ
|55
|Ρ. Τζ. Ντέιβις
|1.83 μ.
|21/10/2001
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|77
|Λούκα Ντόντσιτς
|1.98 μ.
|28/02/1999
|Φόργουορντ
|28
|Ρούι Χατσιμούρα
|2.03 μ.
|08/02/1998
|Φόργουορντ/Σέντερ
|11
|Τζάξον Χέιζ
|2.13 μ.
|23/05/2000
|Γκαρντ
|9
|Μπρόνι Τζέιμς
|1.91 μ.
|06/10/2004
|Φόργουορντ
|23
|ΛεΜπρόν Τζέιμς (Τραυματίας)
|2.06 μ.
|30/12/1984
|Φόργουορντ
|14
|Μάξι Κλέμπερ
|2.08 μ.
|29/01/1992
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|4
|Ντάλτον Κνεχτ
|1.98 μ.
|19/04/2001
|Σέντερ
|10
|Κρίστιαν Κοκόλο (Two-Way)
|2.13 μ.
|20/06/2000
|Φόργουορντ
|12
|Τζέικ ΛαΡάβια
|2.01 μ.
|03/11/2001
|Γκαρντ
|30
|Κρις Μανιόν (Two-Way)
|1.96 μ.
|09/12/2001
|Γκαρντ
|31
|Αουγκούστας Μαρτσιουλιόνις
|1.93 μ.
|21/03/2002
|Γκαρντ
|15
|Όστιν Ριβς
|1.96 μ.
|29/05/1998
|Γκαρντ
|36
|Μάρκους Σμαρτ
|1.91 μ.
|06/03/1994
|Γκαρντ
|20
|Νικ Σμιθ Τζ. (Two-Way)
|1.88 μ.
|18/04/2004
|Φόργουορντ
|1
|Αντού Τιέρο
|2.03 μ.
|08/05/2004
|Φόργουορντ
|2
|Τζάρεντ Βάντερμπιλτ
|2.03 μ.
|03/04/1999
|Γκαρντ
|7
|Γκέιμπ Βίνσεντ
|1.88 μ.
|14/07/1996
|Φόργουορντ
|41
|Άντον Γουάτσον
|2.03 μ.
|06/10/2000
|Γκαρντ
|50
|Νέιτ Γουίλιαμς
|1.96 μ.
|12/02/1999
|Προπονητικό Επιτελείο
|Ρόλος
|Όνομα
|Προπονητής
|Τζέι Τζέι Ρέντικ
|Α’ Βοηθός
|Σαμ Κασέλ
|Βοηθός Προπονητής
|Κρις Τζεντ
|Βοηθός Προπονητής
|Γκρεγκ Σεντ Τζιν
|Βοηθός Προπονητής
|Ντάρελ Ρόμπινσον
Λος Άντζελες Κλίπερς: Ποιότητα, εμπειρία, αλλά και... γήρας!
Το μόνιμο ερωτηματικό αναφορικά με τους Λος Άντζελες Κλίπερς είναι το κατά πόσο θα είναι όλη η ομάδα μαζί μέσα στη σεζόν. Ο Λέοναρντ ταλαιπωρείται σταθερά από τραυματισμούς, ενώ το υπόλοιπο ρόστερ δεν διανύει και την πρώτη νιότη του. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το καλοκαίρι έγινε... δουλίτσα. Αποκτήθηκε ο Τζον Κόλινς, ο Μπρουκ Λόπεζ, ο Μπράντλεϊ Μπιλ και φυσικά ο Κρις Πολ. Το ρόστερ έχει σαφώς μεγάλη ποιότητα, όμως το ερωτηματικό είναι το κατά πόσο θα αντέξουν οι γερασμένοι σταρ της ομάδας.
Αστέρι: Ο Καουάι Λέοναρντ. Ο Λέοναρντ μπορεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, όμως δεν παύει να είναι ένας παίκτης που όταν είναι στο 100% του μοιάζει ασταμάτητος. Δεν υπάρχει κάτι στο παιχνίδι που δεν μπορεί να κάνει ο πολύπειρος Λέοναρντ, όμως το ερωτηματικό της υγείας του θα παραμένει πάντα στην συζήτηση.
Προπονητής: Ο Τάιρον Λου. Ο Προπονητής που οδήγησε τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στον μοναδικό τίτλο της ιστορίας τους είναι από το 2019 στους Κλίπερς, ενώ το 2020 έγινε χεντ κόουτς της ομάδας. Έχει καταφέρει να την φτάσει μέχρι τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας το 2021, όμως οι Σανς αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Έχει εμπειρία, έχει ποιοτικό ρόστερ, αλλά η ηλικία αυτού είναι ένα ζήτημα.
Πρόβλεψη: Εάν οι Κλίπερς έχουν υγεία, το ρόστερ μπορεί να τους φτάσει μακριά. Οι τραυματισμοί όμως είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος αυτής της ομάδας. Περιμένουμε πάντως να δούμε τους Κλίπερς στα πλέι οφς.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Καουάι Λέοναρντ, $50,000,000
Τζέιμς Χάρντεν, $39,182,693
Τζον Κόλινς, $26,580,000
Salary Cap: $203,604,340
|Ρόστερ Los Angeles Clippers
|Θέση
|Αριθμός
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|Φόργουορντ
|23
|Πάτρικ Μπάλντουιν Τζ. (Two-Way)
|2.06 μ.
|18/11/2002
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|33
|Νικολά Μπατούμ
|2.03 μ.
|14/12/1988
|Γκαρντ
|0
|Μπράντλι Μπιλ
|1.93 μ.
|28/06/1993
|Γκαρντ
|10
|Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
|1.96 μ.
|18/08/1992
|Φόργουορντ
|21
|Κόμπι Μπράουν
|2.01 μ.
|01/01/2000
|Γκαρντ
|12
|Κάμ Κρίστι
|1.98 μ.
|24/07/2005
|Φόργουορντ/Σέντερ
|20
|Τζον Κόλινς
|2.06 μ.
|23/09/1997
|Γκαρντ
|8
|Κρις Νταν
|1.91 μ.
|18/03/1994
|Φόργουορντ
|9
|Τρέντιν Φλάουερς (Two-Way)
|2.06 μ.
|08/03/2005
|Γκαρντ
|1
|Τζέιμς Χάρντεν
|1.96 μ.
|26/08/1989
|Φόργουορντ
|5
|Ντέρικ Τζόουνς Τζ.
|1.98 μ.
|15/02/1997
|Γκαρντ
|22
|Τζόρνταν Μίλερ (Two-Way)
|1.96 μ.
|23/01/2000
|Σέντερ
|14
|Γιάνικ Κόναν Νίντερχάουζερ (Draft & Stash)
|2.11 μ.
|14/03/2003
|Φόργουορντ
|2
|Καουάι Λέοναρντ
|2.01 μ.
|29/06/1991
|Σέντερ
|11
|Μπρουκ Λόπεζ
|2.16 μ.
|01/04/1988
|Γκαρντ
|3
|Κρις Πολ
|1.83 μ.
|06/05/1985
|Γκαρντ
|21
|Τζέισον Πρέστον
|1.91 μ.
|10/08/1999
|Γκαρντ
|4
|Κόμπι Σάντερς (Two-Way)
|2.06 μ.
|30/05/2002
|Σέντερ
|40
|Ίβιτσα Ζούμπατς
|2.13 μ.
|18/03/1997
|Προπονητικό Επιτελείο
|Ρόλος
|Όνομα
|Προπονητής
|Τάιρον Λου
|Α’ Βοηθός
|Νταν Κρεγκ
|Βοηθός Προπονητής
|Τζέι Μιχάλικ
|Βοηθός Προπονητής
|Μπράντον Μπέιλι
|Βοηθός Προπονητής
|Ρέξ Καλαμιάν
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς: Είναι το τέλος της ομάδας του Κάρι;
Το θέμα για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φέτος δεν είναι αν θα παίξουν καλά, αλλά αν θα βρουν… χημεία. Ο Στεφ Κάρι, ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Ντρέιμοντ Γκριν παραμένουν οι ηγέτες, ωστόσο θα πρέπει να πάρουν σταθερά βοήθειες από τους γύρω τους. Κουμίνγκα και Πέιτον παρέμειναν, ενώ στο ρόστερ προστέθηκαν οι Μέλτσον, Χόρφορντ και Κάρι, που με την ποιότητά τους μπορούν να βοηθήσουν. Το ταλέντο υπάρχει, η εμπειρία επίσης, αλλά η μεγάλη πρόκληση είναι αν οι νεότεροι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των «γερόλυκων» και να κάνουν τους Γουόριορς ξανά ομάδα που φοβάται κανείς να αντιμετωπίσει.
Αστέρι: Ο Στεφ Κάρι. Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ ήταν είναι και θα είναι το Α και το Ω αυτής της ομάδας, ακόμη και με έναν παίκτη σαν τον Τζίμι Μπάτλερ δίπλα του. Ο Κάρι μπορεί να σκοράρει από όπου θέλει, όπως θέλει και ό,τι ώρα θέλει, ακόμη και στα 37 του χρόνια. Αντίπαλός του όμως είναι ο χρόνος, καθώς αυτόν δεν τον κέρδισε κανείς...
Προπονητής: Ο Στιβ Κερ. Ο άνθρωπος που ανέλαβε τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το 2014 και τους μετέτρεψε σε δυναστεία, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ (2015, 2017, 2018, 2022). Με επιρροές από τον Φιλ Τζάκσον και τον Γκρεγκ Πόποβιτς, ο Κερ καθιέρωσε το μοντέρνο, θεαματικό μπάσκετ των Γουόριορς, βασισμένο στην κυκλοφορία, το σουτ και την ομαδικότητα. Έμπειρος, ευφυής και με ξεκάθαρη φιλοσοφία νικητή.
Πρόβλεψη: Οι Γουόριορς παραμένουν μια ομάδα με νοοτροπία νικητή, όμως η ηλικία και η φθορά των βασικών τους παικτών είναι παράγοντες ανησυχίας. Αν ο Στεφ Κάρι έχει υγεία και οι νεότεροι προσφέρουν στήριξη, μπορούν να επιστρέψουν δυναμικά στα πλέι οφς. Διαφορετικά, η εποχή όπου οι Γουόριορς τρόμαζαν όλο το ΝΒΑ θα έχει φτάσει στο τέλος της.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Στεφ Κάρι, $59,606,817
Τζίμι Μπάτλερ, $54,126,450
Ντρέιμοντ Γκριν $25,892,857
Salary Cap: $234,449,689
|Ρόστερ Golden State Warriors
|Θέση
|Αριθμός
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|Φόργουορντ
|10
|Τζίμι Μπάτλερ
|1.98 μ.
|14/09/1989
|Γκαρντ
|18
|Ελ Τζέι Κράιερ
|1.83 μ.
|09/10/2001
|Γκαρντ
|31
|Σεθ Κάρι
|1.85 μ.
|23/08/1990
|Γκαρντ
|30
|Στεφ Κάρι
|1.88 μ.
|14/03/1988
|Φόργουορντ
|23
|Ντρέιμοντ Γκριν
|1.98 μ.
|04/03/1990
|Γκαρντ
|7
|Μπάντι Χιλντ
|1.93 μ.
|17/12/1992
|Σέντερ
|20
|Αλ Χόρφορντ
|2.03 μ.
|03/06/1986
|Φόργουορντ
|32
|Τρέις Τζάκσον-Ντέιβις
|2.06 μ.
|22/02/2000
|Φόργουορντ
|1
|Τζόναθαν Κουμίνγκα
|2.01 μ.
|06/10/2002
|Γκαρντ
|8
|ΝτιΆντονι Μέλτον
|1.88 μ.
|28/05/1998
|Γκαρντ
|4
|Μόουζες Μούντι
|1.96 μ.
|31/05/2002
|Γκαρντ
|0
|Γκάρι Πέιτον Β'
|1.88 μ.
|01/12/1992
|Γκαρντ
|2
|Μπράντιν Ποντζιέμσκι
|1.93 μ.
|25/02/2003
|Σέντερ
|21
|Κουίντεν Ποστ
|2.13 μ.
|21/03/2000
|Γκαρντ
|3
|Γουίλ Ρίτσαρντ
|1.91 μ.
|24/12/2002
|Φόργουορντ
|44
|Τζάκσον Ρόου (Two-Way)
|1.98 μ.
|04/01/1997
|Φόργουορντ
|15
|Γκι Σάντος
|2.01 μ.
|22/06/2002
|Γκαρντ
|61
|Πατ Σπένσερ (Two-Way)
|1.88 μ.
|04/07/1996
|Φόργουορντ
|22
|Άλεξ Τουχι (Two-Way)
|2.03 μ.
|05/05/2004
|Προπονητικό Επιτελείο
|Ρόλος
|Όνομα
|Προπονητής
|Στιβ Κερ
|Α’ Βοηθός
|Κένι Άτκινσον
|Βοηθός Προπονητής
|Κρις ΝτεΜάρκο
|Βοηθός Προπονητής
|Ρόντροντ Μπρόνζον
|Βοηθός Προπονητής
|Άντονι Βρελ
Σακραμέντο Κινγκς:Η ποιότητα υπάρχει, αλλά είναι αρκετή;
Οι Σακραμέντο Κινγκς έχουν ένα από τα πιο γεμάτα ρόστερ της ιστορίας τους, με το βάθος του πάγκου τους να είναι πρωτοφανές. Ερωτηματικό είναι η χημεία, οι ρόλοι και η εμπειρία του προπονητικού επιτελείου, όμως το Σακραμέντο έχει ποιότητα και παράλληλα μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Με ρόστερ που διαθέτει τους Γουέστμπρουκ,Σάριτς, Μάρεϊ, ΝτεΡόζαν, Μονκ, Σαμπόνις και ΛαΒίν, έχουν σίγουρα δικαίωμα στο όνειρο!
Αστέρι: Ο Ντομάντας Σαμπόνις. Ο Λιθουανός είναι ο παίκτης πάνω στον οποίο έχει στηθεί η ομάδα τα τελευταία χρόνια και παρά το γεγονός πως έχει δίπλα του παικταράδες όπως οι ΛαΒίν και ΝτεΡόζαν, αυτός θεωρείται το αστέρι της ομάδας και ο ηγέτης της.
Προπονητής: Ο Νταγκ Κρίστι. Ο 55χρονος έχει περάσει μια 5ετία ως παίκτης των Κινγκς, από το 2000 έως και το 2005, με τον ίδιο να επιστρέφει στο Σακραμέντο το 2021, όταν και ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής. Αρχικά είχε αναλάβει ρόλο ασίσταντ κόουτς, όμως από τον Δεκέμβριο ανέλαβε πρώτος προπονητής. Ως παίκτης είχε ειδικότητα την άμυνα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι ως χεντ κόουτς.
Πρόβλεψη: Το ρόστερ είναι δυνατό και δείχνει να μπορεί να κάνει καλή πορεία. Το ερωτηματικό είναι αν θα παραμείνουν όλοι υγιείς και πώς θα... δέσει το γλυκό. Για αρχή, εμείς θα πούμε πως θα μπούνε πλέι οφς.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Ζακ ΛαΒίν, $47,499,660
Ντομάντας Σαμπόνις, $42,336,000
ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, $24,750,000
Salary Cap: $210,694,078
|Sacramento Kings
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|Σέντερ
|32
|Ντάιλαν Κάρντγουελ (TW)
|2.11 μ.
|16 Δεκεμβρίου 2001
|Γκαρντ
|22
|Ντέβιν Κάρτερ
|1.88 μ.
|18 Μαρτίου 2002
|Γκαρντ
|5
|Νικ Κλίφορντ
|1.96 μ.
|9 Φεβρουαρίου 2002
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|10
|ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν
|1.98 μ.
|7 Αυγούστου 1989
|Γκαρντ
|23
|Κίον Έλις
|1.93 μ.
|8 Ιανουαρίου 2000
|Φόργουορντ/Σέντερ
|19
|Ντρου Γιούμπανκς
|2.08 μ.
|1 Φεβρουαρίου 1997
|Φόργουορντ
|3
|Άιζακ Τζόουνς
|2.06 μ.
|11 Ιουλίου 2000
|Γκαρντ
|8
|Ζακ ΛαΒίν
|1.96 μ.
|10 Μαρτίου 1995
|Φόργουορντ
|7
|Νταγκ ΜακΝτέρμοτ
|1.98 μ.
|3 Ιανουαρίου 1992
|Γκαρντ
|0
|Μαλίκ Μονκ
|1.91 μ.
|4 Φεβρουαρίου 1998
|Φόργουορντ
|13
|Κίγκαν Μάρεϊ
|2.03 μ.
|19 Αυγούστου 2000
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|29
|Ντέικουον Πλόουντεν (TW)
|1.98 μ.
|29 Αυγούστου 1998
|Σέντερ
|42
|Μαξίμ Ρεϊνό
|2.16 μ.
|7 Απριλίου 2003
|Φόργουορντ/Σέντερ
|11
|Ντομάντας Σαμπόνις
|2.08 μ.
|3 Μαΐου 1996
|Φόργουορντ/Σέντερ
|20
|Ντάριο Σάριτς
|2.08 μ.
|8 Απριλίου 1994
|Γκαρντ
|17
|Ντένις Σρέντερ
|1.85 μ.
|15 Σεπτεμβρίου 1993
|Γκαρντ
|24
|Αϊζάια Στίβενς (TW)
|1.83 μ.
|1 Νοεμβρίου 2000
|Γκαρντ
|18
|Ράσελ Γουέστμπρουκ
|1.93 μ.
|12 Νοεμβρίου 1988
|Προπονητικό Τιμ
|Ρόλος
|Όνομα
|Προπονητής
|Νταγκ Κρίστι
|Βοηθός προπονητής
|Τζόρντι Φερνάντεθ
|Βοηθός προπονητής
|Λιντς Γουίλκινς
|Βοηθός προπονητής
|Λιούκ Λουξ
|Βοηθός προπονητής
|Ντάρεν Έρμαν
|Γυμναστής
|Στιβ Μπαλντ
Φοίνιξ Σανς: Πώς θα είναι η «μετά Ντουράντ» εποχή;
Το «πείραμα» Κέβιν Ντουράντ απέτυχε παταγωδώς για τους Σανς, με την ομάδα του Φοίνιξ να προχωρά σε ένα ολικό rebuilding στο ρόστερ ενόψει της σεζόν 2025 - 2026. Ο Ντέβιν Μπούκερ παραμένει στην θέση του σταρ της ομάδας, όμως ο Τζέιλεν Γκριν έρχεται να τον... απειλήσει για τα ηνία της ομάδας. Μόλις οι δύο τους πάντως βρουν χημεία, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα συνεχίσουν οι Σανς. Παράλληλα εμείς οι Ευρωπαίοι θα κοιτάζουμε με ενδιαφέρον το τι θα κάνει ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις στην ομάδα της Αριζόνα.
Αστέρι: Ο Ντέβιν Μπούκερ. Πρόκειται για έναν παίκτη που βάζει τη μπάλα στο καλάθι με όποιον τρόπο γουστάρει. Είναι ο μόνος που έμεινε στην ομάδα από την εποχή Ντουράντ και θα είναι κι εκείνος που θα κληθεί να κουβαλήσει την ομάδα στα δύσκολα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε μέχρι πού θα φτάσει την ομάδα του φέτος.
Προπονητής: Ο Τζόρνταν Οτ. Ο 40χρονος κάθεται για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας ως χεντ κόουτς, έχοντας βέβαια πλούσιο βιογραφικό ως βοηθός, καθώς θήτευσε σε Χοκς, Νετς, Λέικερς και Καβαρίερς. Ένας νέος προπονητής με φρέσκο... αέρα, που περιμένουμε να δούμε τι «ψάρια» θα πιάσει.
Πρόβλεψη: Με τόσες πολλές αλλαγές στο ρόστερ θα είναι ζήτημα το πού θα φτάσει το Φοίνιξ. Εμείς δεν ποντάρουμε πάνω του πάντως και θα πούμε πως θα μείνει εκτός πλέι οφς για την συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Ντέβιν Μπούκερ, $53,142,264
Τζέιλεν Γκριν, $33,584,499
Ντίλον Μπρουκς, $21,124,110
Salary Cap: $210,147,015
Το Ρόστερ:
|Phoenix Suns
|Θέση
|#
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|Γκαρντ
|8
|Γκρέισον Άλεν
|1.91 μ.
|8 Οκτωβρίου 1995
|Γκαρντ
|1
|Ντέβιν Μπούκερ
|1.96 μ.
|30 Οκτωβρίου 1996
|Γκαρντ
|14
|Κόμπι Μπρέα (TW)
|1.96 μ.
|6 Νοεμβρίου 2002
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|3
|Ντίλον Μπρουκς
|2.01 μ.
|22 Ιανουαρίου 1996
|Γκαρντ
|25
|Τζάρεντ Μπάτλερ
|1.91 μ.
|25 Αυγούστου 2000
|Φόργουορντ
|0
|Ράιαν Νταν
|2.01 μ.
|7 Ιανουαρίου 2003
|Φόργουορντ
|20
|Ρασίρ Φλέμινγκ
|2.06 μ.
|10 Ιουλίου 2004
|Γκαρντ
|12
|Κόλιν Γκιλέσπι
|1.85 μ.
|25 Ιουνίου 1999
|Γκαρντ
|23
|Τζόρνταν Γκούντγουιν
|1.91 μ.
|23 Οκτωβρίου 1998
|Γκαρντ
|4
|Τζέιλεν Γκριν
|1.93 μ.
|9 Φεβρουαρίου 2002
|Φόργουορντ
|21
|Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις
|2.01 μ.
|16 Δεκεμβρίου 1994
|Φόργουορντ
|22
|Σι Τζέι Χάντλεϊ (TW)
|2.06 μ.
|6 Ιανουαρίου 2002
|Φόργουορντ
|11
|Όσο Ίγχοναρο
|2.11 μ.
|14 Ιουλίου 2002
|Φόργουορντ
|18
|Αϊζάια Λίβερς (TW)
|1.98 μ.
|28 Ιουλίου 1998
|Σέντερ
|10
|Κάμαν Μαλιούατς
|2.16 μ.
|14 Σεπτεμβρίου 2006
|Φόργουορντ
|00
|Ρόις Ο’Νιλ
|1.98 μ.
|5 Ιουνίου 1993
|Σέντερ
|2
|Νικ Ρίτσαρντς
|2.11 μ.
|29 Νοεμβρίου 1997
|Σέντερ
|15
|Μαρκ Γουίλιαμς
|2.16 μ.
|16 Δεκεμβρίου 2001
|Προπονητικό Τιμ
|Ρόλος
|Όνομα
|Προπονητής
|Τζόρνταν Ότ
|Βοηθός προπονητής
|Τσέισον Άλεν
|Βοηθός προπονητής
|ΝτεΜάρε Κάρολ
|Βοηθός προπονητής
|Σον Ντουάιερ
|Βοηθός προπονητής
|Τζον Λιτλ
|Βοηθός προπονητής
|Τζέσι Μέρμιους
|Βοηθός προπονητής
|Μάικ Μουσκάλα
|Βοηθός προπονητής
|Μπράιαν Ραντλ