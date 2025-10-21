Λος Άντζελες Λέικερς: Οι Λιμνάνθρωποι ονειρεύονται δαχτυλίδια και δικαίως!

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι μια ομάδα που θα μας απασχολήσει πολύ φέτος. Η μεταγραφή του Ντιάντρε Έιτον έφεραν στους Λιμνανθρώπους τον σέντερ που χρειαζόταν η ομάδα ώστε να δημιουργήσει ένα πλήρες ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Παράλληλα όμως, η μεγαλύτερη μεταγραφή ήταν η μεταμόρφωση του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος έγινε φέτες, κινείται πλέον με ακόμη μεγαλύτερη άνεση στο παρκέ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται ακόμη ένα πρωτάθλημα. Πώς να μην το κάνει όταν η πεντάδα αποτελείται από τους Ντόντσιτς, Ριβς, Τζέιμς, Χατσιμούρα και Έιτον;

Αστέρι: Ο Λούκα Ντόντσιτς. Ναι, ο ΛεΜπρόν πρέπει να είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του νούμερο 2 σε ομάδα. Ο Σλοβένος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε περιφερειακό, είναι σε τρομερή κατάσταση, όπως έδειξε και στο EuroBasket και μην σας κάνει εντύπωση αν τον δούμε να γράφει τα καλύτερα νούμερα της καριέρας του στο Λος Άντζελες. Άλλωστε είναι και κορμάρα πλέον!

Προπονητής: Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ. Στην δεύτερη σεζόν του ως χεντ κόουτς θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει σε ένα εν δυνάμει πρωταθληματικό ρόστερ. Σαφώς η εμπειρία δεν είναι το δυνατό του σημείο, όμως αξίζει την ευκαιρία του να ξεκινήσει τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει το «πείραμα» Ρέντικ στους Λέικερς, όμως ο ίδιος έχει όλα τα εφόδια για να κάνει το κάτι παραπάνω για το μεγαλύτερο σύλλογο του ΝΒΑ.

Πρόβλεψη: Θα τολμήσουμε να το πούμε. Τουλάχιστον στους τελικούς της Δύσης θα φτάσουν οι Λέικερς. Έχουν επιτέλους το ρόστερ που πρέπει, με βάθος και πολλές λύσεις. Στο κάτω - κάτω, ποιος δεν θα ήθελε να δει τον Λούκα Ντόντσιτς με ένα δαχτυλίδη ρε παιδιά;

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

ΛεΜπρόν Τζέιμς, $52,627,153

Λούκα Ντόντσιτς, $45,999,660

Ρούοι Χατσιμούρα, $18,259,259

Salary Cap: $210,894,723

Ρόστερ