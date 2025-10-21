Pacific: Η ώρα των Λέικερς ή τα «γερόντια» από Κλίπερς και Γουόριορς έχουν άλλη άποψη;

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η Pacific Division είναι από τις πιο ανταγωνιστικές της Δυτικής Περιφέρειας. Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι η ομάδα που τραβά όλα τα βλέμματα, με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι οι μεγάλοι σταρ. Οι Γουόριορς και οι Κλίπερς έχουν εμπειρία, ταλέντο, αλλά ο χρόνος δεν άφησε κανέναν να ξεφύγει. Από την άλλη, οι Σανς και οι Κινγκς καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να μπουν δυνατά στην κούρσα των playoffs.

Λος Άντζελες Λέικερς: Οι Λιμνάνθρωποι ονειρεύονται δαχτυλίδια και δικαίως!   

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι μια ομάδα που θα μας απασχολήσει πολύ φέτος. Η μεταγραφή του Ντιάντρε Έιτον έφεραν στους Λιμνανθρώπους τον σέντερ που χρειαζόταν η ομάδα ώστε να δημιουργήσει ένα πλήρες ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Παράλληλα όμως, η μεγαλύτερη μεταγραφή ήταν η μεταμόρφωση του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος έγινε φέτες, κινείται πλέον με ακόμη μεγαλύτερη άνεση στο παρκέ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται ακόμη ένα πρωτάθλημα. Πώς να μην το κάνει όταν η πεντάδα αποτελείται από τους Ντόντσιτς, Ριβς, Τζέιμς, Χατσιμούρα και Έιτον;

Αστέρι: Ο Λούκα Ντόντσιτς. Ναι, ο ΛεΜπρόν πρέπει να είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του νούμερο 2 σε ομάδα. Ο Σλοβένος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε περιφερειακό, είναι σε τρομερή κατάσταση, όπως έδειξε και στο EuroBasket και μην σας κάνει εντύπωση αν τον δούμε να γράφει τα καλύτερα νούμερα της καριέρας του στο Λος Άντζελες. Άλλωστε είναι και κορμάρα πλέον!

Προπονητής: Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ. Στην δεύτερη σεζόν του ως χεντ κόουτς θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει σε ένα εν δυνάμει πρωταθληματικό ρόστερ. Σαφώς η εμπειρία δεν είναι το δυνατό του σημείο, όμως αξίζει την ευκαιρία του να ξεκινήσει τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει το «πείραμα» Ρέντικ στους Λέικερς, όμως ο ίδιος έχει όλα τα εφόδια για να κάνει το κάτι παραπάνω για το μεγαλύτερο σύλλογο του ΝΒΑ.

Πρόβλεψη: Θα τολμήσουμε να το πούμε. Τουλάχιστον στους τελικούς της Δύσης θα φτάσουν οι Λέικερς. Έχουν επιτέλους το ρόστερ που πρέπει, με βάθος και πολλές λύσεις. Στο κάτω - κάτω, ποιος δεν θα ήθελε να δει τον Λούκα Ντόντσιτς με ένα δαχτυλίδη ρε παιδιά;

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

ΛεΜπρόν Τζέιμς, $52,627,153

Λούκα Ντόντσιτς, $45,999,660

Ρούοι Χατσιμούρα, $18,259,259

Salary Cap: $210,894,723

Ρόστερ

Ρόστερ Los Angeles Lakers
ΘέσηΑριθμόςΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
Σέντερ5ΝτιΆντρε Έιτον2.13 μ.23/07/1998
Γκαρντ55Ρ. Τζ. Ντέιβις1.83 μ.21/10/2001
Γκαρντ/Φόργουορντ77Λούκα Ντόντσιτς1.98 μ.28/02/1999
Φόργουορντ28Ρούι Χατσιμούρα2.03 μ.08/02/1998
Φόργουορντ/Σέντερ11Τζάξον Χέιζ2.13 μ.23/05/2000
Γκαρντ9Μπρόνι Τζέιμς1.91 μ.06/10/2004
Φόργουορντ23ΛεΜπρόν Τζέιμς (Τραυματίας)2.06 μ.30/12/1984
Φόργουορντ14Μάξι Κλέμπερ2.08 μ.29/01/1992
Γκαρντ/Φόργουορντ4Ντάλτον Κνεχτ1.98 μ.19/04/2001
Σέντερ10Κρίστιαν Κοκόλο (Two-Way)2.13 μ.20/06/2000
Φόργουορντ12Τζέικ ΛαΡάβια2.01 μ.03/11/2001
Γκαρντ30Κρις Μανιόν (Two-Way)1.96 μ.09/12/2001
Γκαρντ31Αουγκούστας Μαρτσιουλιόνις1.93 μ.21/03/2002
Γκαρντ15Όστιν Ριβς1.96 μ.29/05/1998
Γκαρντ36Μάρκους Σμαρτ1.91 μ.06/03/1994
Γκαρντ20Νικ Σμιθ Τζ. (Two-Way)1.88 μ.18/04/2004
Φόργουορντ1Αντού Τιέρο2.03 μ.08/05/2004
Φόργουορντ2Τζάρεντ Βάντερμπιλτ2.03 μ.03/04/1999
Γκαρντ7Γκέιμπ Βίνσεντ1.88 μ.14/07/1996
Φόργουορντ41Άντον Γουάτσον2.03 μ.06/10/2000
Γκαρντ50Νέιτ Γουίλιαμς1.96 μ.12/02/1999
Προπονητικό Επιτελείο
ΡόλοςΌνομα
ΠροπονητήςΤζέι Τζέι Ρέντικ
Α’ ΒοηθόςΣαμ Κασέλ
Βοηθός ΠροπονητήςΚρις Τζεντ
Βοηθός ΠροπονητήςΓκρεγκ Σεντ Τζιν
Βοηθός ΠροπονητήςΝτάρελ Ρόμπινσον

Λος Άντζελες Κλίπερς: Ποιότητα, εμπειρία, αλλά και... γήρας!    

Το μόνιμο ερωτηματικό αναφορικά με τους Λος Άντζελες Κλίπερς είναι το κατά πόσο θα είναι όλη η ομάδα μαζί μέσα στη σεζόν. Ο Λέοναρντ ταλαιπωρείται σταθερά από τραυματισμούς, ενώ το υπόλοιπο ρόστερ δεν διανύει και την πρώτη νιότη του. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το καλοκαίρι έγινε... δουλίτσα. Αποκτήθηκε ο Τζον Κόλινς, ο Μπρουκ Λόπεζ, ο Μπράντλεϊ Μπιλ και φυσικά ο Κρις Πολ. Το ρόστερ έχει σαφώς μεγάλη ποιότητα, όμως το ερωτηματικό είναι το κατά πόσο θα αντέξουν οι γερασμένοι σταρ της ομάδας.

Αστέρι: Ο Καουάι Λέοναρντ. Ο Λέοναρντ μπορεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, όμως δεν παύει να είναι ένας παίκτης που όταν είναι στο 100% του μοιάζει ασταμάτητος. Δεν υπάρχει κάτι στο παιχνίδι που δεν μπορεί να κάνει ο πολύπειρος Λέοναρντ, όμως το ερωτηματικό της υγείας του θα παραμένει πάντα στην συζήτηση.

Προπονητής: Ο Τάιρον Λου. Ο Προπονητής που οδήγησε τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στον μοναδικό τίτλο της ιστορίας τους είναι από το 2019 στους Κλίπερς, ενώ το 2020 έγινε χεντ κόουτς της ομάδας. Έχει καταφέρει να την φτάσει μέχρι τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας το 2021, όμως οι Σανς αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Έχει εμπειρία, έχει ποιοτικό ρόστερ, αλλά η ηλικία αυτού είναι ένα ζήτημα.

Πρόβλεψη: Εάν οι Κλίπερς έχουν υγεία, το ρόστερ μπορεί να τους φτάσει μακριά. Οι τραυματισμοί όμως είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος αυτής της ομάδας. Περιμένουμε πάντως να δούμε τους Κλίπερς στα πλέι οφς.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

Καουάι Λέοναρντ, $50,000,000

Τζέιμς Χάρντεν, $39,182,693

Τζον Κόλινς, $26,580,000

Salary Cap: $203,604,340

Ρόστερ Los Angeles Clippers
ΘέσηΑριθμόςΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
Φόργουορντ23Πάτρικ Μπάλντουιν Τζ. (Two-Way)2.06 μ.18/11/2002
Γκαρντ/Φόργουορντ33Νικολά Μπατούμ2.03 μ.14/12/1988
Γκαρντ0Μπράντλι Μπιλ1.93 μ.28/06/1993
Γκαρντ10Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς1.96 μ.18/08/1992
Φόργουορντ21Κόμπι Μπράουν2.01 μ.01/01/2000
Γκαρντ12Κάμ Κρίστι1.98 μ.24/07/2005
Φόργουορντ/Σέντερ20Τζον Κόλινς2.06 μ.23/09/1997
Γκαρντ8Κρις Νταν1.91 μ.18/03/1994
Φόργουορντ9Τρέντιν Φλάουερς (Two-Way)2.06 μ.08/03/2005
Γκαρντ1Τζέιμς Χάρντεν1.96 μ.26/08/1989
Φόργουορντ5Ντέρικ Τζόουνς Τζ.1.98 μ.15/02/1997
Γκαρντ22Τζόρνταν Μίλερ (Two-Way)1.96 μ.23/01/2000
Σέντερ14Γιάνικ Κόναν Νίντερχάουζερ (Draft & Stash)2.11 μ.14/03/2003
Φόργουορντ2Καουάι Λέοναρντ2.01 μ.29/06/1991
Σέντερ11Μπρουκ Λόπεζ2.16 μ.01/04/1988
Γκαρντ3Κρις Πολ1.83 μ.06/05/1985
Γκαρντ21Τζέισον Πρέστον1.91 μ.10/08/1999
Γκαρντ4Κόμπι Σάντερς (Two-Way)2.06 μ.30/05/2002
Σέντερ40Ίβιτσα Ζούμπατς2.13 μ.18/03/1997
Προπονητικό Επιτελείο
ΡόλοςΌνομα
ΠροπονητήςΤάιρον Λου
Α’ ΒοηθόςΝταν Κρεγκ
Βοηθός ΠροπονητήςΤζέι Μιχάλικ
Βοηθός ΠροπονητήςΜπράντον Μπέιλι
Βοηθός ΠροπονητήςΡέξ Καλαμιάν

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς: Είναι το τέλος της ομάδας του Κάρι;     

Το θέμα για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φέτος δεν είναι αν θα παίξουν καλά, αλλά αν θα βρουν… χημεία. Ο Στεφ Κάρι, ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Ντρέιμοντ Γκριν παραμένουν οι ηγέτες, ωστόσο θα πρέπει να πάρουν σταθερά βοήθειες από τους γύρω τους. Κουμίνγκα και Πέιτον παρέμειναν, ενώ στο ρόστερ προστέθηκαν οι Μέλτσον, Χόρφορντ και Κάρι, που με την ποιότητά τους μπορούν να βοηθήσουν. Το ταλέντο υπάρχει, η εμπειρία επίσης, αλλά η μεγάλη πρόκληση είναι αν οι νεότεροι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των «γερόλυκων» και να κάνουν τους Γουόριορς ξανά ομάδα που φοβάται κανείς να αντιμετωπίσει.

Αστέρι: Ο Στεφ Κάρι. Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ ήταν είναι και θα είναι το Α και το Ω αυτής της ομάδας, ακόμη και με έναν παίκτη σαν τον Τζίμι Μπάτλερ δίπλα του. Ο Κάρι μπορεί να σκοράρει από όπου θέλει, όπως θέλει και ό,τι ώρα θέλει, ακόμη και στα 37 του χρόνια. Αντίπαλός του όμως είναι ο χρόνος, καθώς αυτόν δεν τον κέρδισε κανείς...

Προπονητής: Ο Στιβ Κερ. Ο άνθρωπος που ανέλαβε τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το 2014 και τους μετέτρεψε σε δυναστεία, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ (2015, 2017, 2018, 2022). Με επιρροές από τον Φιλ Τζάκσον και τον Γκρεγκ Πόποβιτς, ο Κερ καθιέρωσε το μοντέρνο, θεαματικό μπάσκετ των Γουόριορς, βασισμένο στην κυκλοφορία, το σουτ και την ομαδικότητα. Έμπειρος, ευφυής και με ξεκάθαρη φιλοσοφία νικητή.

Πρόβλεψη: Οι Γουόριορς παραμένουν μια ομάδα με νοοτροπία νικητή, όμως η ηλικία και η φθορά των βασικών τους παικτών είναι παράγοντες ανησυχίας. Αν ο Στεφ Κάρι έχει υγεία και οι νεότεροι προσφέρουν στήριξη, μπορούν να επιστρέψουν δυναμικά στα πλέι οφς. Διαφορετικά, η εποχή όπου οι Γουόριορς τρόμαζαν όλο το ΝΒΑ θα έχει φτάσει στο τέλος της.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

Στεφ Κάρι, $59,606,817

Τζίμι Μπάτλερ, $54,126,450

Ντρέιμοντ Γκριν $25,892,857

Salary Cap: $234,449,689

Ρόστερ Golden State Warriors
ΘέσηΑριθμόςΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
Φόργουορντ10Τζίμι Μπάτλερ1.98 μ.14/09/1989
Γκαρντ18Ελ Τζέι Κράιερ1.83 μ.09/10/2001
Γκαρντ31Σεθ Κάρι1.85 μ.23/08/1990
Γκαρντ30Στεφ Κάρι1.88 μ.14/03/1988
Φόργουορντ23Ντρέιμοντ Γκριν1.98 μ.04/03/1990
Γκαρντ7Μπάντι Χιλντ1.93 μ.17/12/1992
Σέντερ20Αλ Χόρφορντ2.03 μ.03/06/1986
Φόργουορντ32Τρέις Τζάκσον-Ντέιβις2.06 μ.22/02/2000
Φόργουορντ1Τζόναθαν Κουμίνγκα2.01 μ.06/10/2002
Γκαρντ8ΝτιΆντονι Μέλτον1.88 μ.28/05/1998
Γκαρντ4Μόουζες Μούντι1.96 μ.31/05/2002
Γκαρντ0Γκάρι Πέιτον Β'1.88 μ.01/12/1992
Γκαρντ2Μπράντιν Ποντζιέμσκι1.93 μ.25/02/2003
Σέντερ21Κουίντεν Ποστ2.13 μ.21/03/2000
Γκαρντ3Γουίλ Ρίτσαρντ1.91 μ.24/12/2002
Φόργουορντ44Τζάκσον Ρόου (Two-Way)1.98 μ.04/01/1997
Φόργουορντ15Γκι Σάντος2.01 μ.22/06/2002
Γκαρντ61Πατ Σπένσερ (Two-Way)1.88 μ.04/07/1996
Φόργουορντ22Άλεξ Τουχι (Two-Way)2.03 μ.05/05/2004
Προπονητικό Επιτελείο
ΡόλοςΌνομα
ΠροπονητήςΣτιβ Κερ
Α’ ΒοηθόςΚένι Άτκινσον
Βοηθός ΠροπονητήςΚρις ΝτεΜάρκο
Βοηθός ΠροπονητήςΡόντροντ Μπρόνζον
Βοηθός ΠροπονητήςΆντονι Βρελ

Σακραμέντο Κινγκς:Η ποιότητα υπάρχει, αλλά είναι αρκετή;

Οι Σακραμέντο Κινγκς έχουν ένα από τα πιο γεμάτα ρόστερ της ιστορίας τους, με το βάθος του πάγκου τους να είναι πρωτοφανές. Ερωτηματικό είναι η χημεία, οι ρόλοι και η εμπειρία του προπονητικού επιτελείου, όμως το Σακραμέντο έχει ποιότητα και παράλληλα μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Με ρόστερ που διαθέτει τους Γουέστμπρουκ,Σάριτς, Μάρεϊ, ΝτεΡόζαν, Μονκ, Σαμπόνις και ΛαΒίν, έχουν σίγουρα δικαίωμα στο όνειρο!

Αστέρι: Ο Ντομάντας Σαμπόνις. Ο Λιθουανός είναι ο παίκτης πάνω στον οποίο έχει στηθεί η ομάδα τα τελευταία χρόνια και παρά το γεγονός πως έχει δίπλα του παικταράδες όπως οι ΛαΒίν και ΝτεΡόζαν, αυτός θεωρείται το αστέρι της ομάδας και ο ηγέτης της.

Προπονητής: Ο Νταγκ Κρίστι. Ο 55χρονος έχει περάσει μια 5ετία ως παίκτης των Κινγκς, από το 2000 έως και το 2005, με τον ίδιο να επιστρέφει στο Σακραμέντο το 2021, όταν και ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής. Αρχικά είχε αναλάβει ρόλο ασίσταντ κόουτς, όμως από τον Δεκέμβριο ανέλαβε πρώτος προπονητής. Ως παίκτης είχε ειδικότητα την άμυνα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι ως χεντ κόουτς.

Πρόβλεψη: Το ρόστερ είναι δυνατό και δείχνει να μπορεί να κάνει καλή πορεία. Το ερωτηματικό είναι αν θα παραμείνουν όλοι υγιείς και πώς θα... δέσει το γλυκό. Για αρχή, εμείς θα πούμε πως θα μπούνε πλέι οφς.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

Ζακ ΛαΒίν, $47,499,660

Ντομάντας Σαμπόνις, $42,336,000

ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, $24,750,000

Salary Cap: $210,694,078

Sacramento Kings
Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
Σέντερ32Ντάιλαν Κάρντγουελ (TW)2.11 μ.16 Δεκεμβρίου 2001
Γκαρντ22Ντέβιν Κάρτερ1.88 μ.18 Μαρτίου 2002
Γκαρντ5Νικ Κλίφορντ1.96 μ.9 Φεβρουαρίου 2002
Γκαρντ/Φόργουορντ10ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν1.98 μ.7 Αυγούστου 1989
Γκαρντ23Κίον Έλις1.93 μ.8 Ιανουαρίου 2000
Φόργουορντ/Σέντερ19Ντρου Γιούμπανκς2.08 μ.1 Φεβρουαρίου 1997
Φόργουορντ3Άιζακ Τζόουνς2.06 μ.11 Ιουλίου 2000
Γκαρντ8Ζακ ΛαΒίν1.96 μ.10 Μαρτίου 1995
Φόργουορντ7Νταγκ ΜακΝτέρμοτ1.98 μ.3 Ιανουαρίου 1992
Γκαρντ0Μαλίκ Μονκ1.91 μ.4 Φεβρουαρίου 1998
Φόργουορντ13Κίγκαν Μάρεϊ2.03 μ.19 Αυγούστου 2000
Γκαρντ/Φόργουορντ29Ντέικουον Πλόουντεν (TW)1.98 μ.29 Αυγούστου 1998
Σέντερ42Μαξίμ Ρεϊνό2.16 μ.7 Απριλίου 2003
Φόργουορντ/Σέντερ11Ντομάντας Σαμπόνις2.08 μ.3 Μαΐου 1996
Φόργουορντ/Σέντερ20Ντάριο Σάριτς2.08 μ.8 Απριλίου 1994
Γκαρντ17Ντένις Σρέντερ1.85 μ.15 Σεπτεμβρίου 1993
Γκαρντ24Αϊζάια Στίβενς (TW)1.83 μ.1 Νοεμβρίου 2000
Γκαρντ18Ράσελ Γουέστμπρουκ1.93 μ.12 Νοεμβρίου 1988
Προπονητικό Τιμ
ΡόλοςΌνομα
ΠροπονητήςΝταγκ Κρίστι
Βοηθός προπονητήςΤζόρντι Φερνάντεθ
Βοηθός προπονητήςΛιντς Γουίλκινς
Βοηθός προπονητήςΛιούκ Λουξ
Βοηθός προπονητήςΝτάρεν Έρμαν
ΓυμναστήςΣτιβ Μπαλντ

Φοίνιξ Σανς: Πώς θα είναι η «μετά Ντουράντ» εποχή;

Το «πείραμα» Κέβιν Ντουράντ απέτυχε παταγωδώς για τους Σανς, με την ομάδα του Φοίνιξ να προχωρά σε ένα ολικό rebuilding στο ρόστερ ενόψει της σεζόν 2025 - 2026. Ο Ντέβιν Μπούκερ παραμένει στην θέση του σταρ της ομάδας, όμως ο Τζέιλεν Γκριν έρχεται να τον... απειλήσει για τα ηνία της ομάδας. Μόλις οι δύο τους πάντως βρουν χημεία, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα συνεχίσουν οι Σανς. Παράλληλα εμείς οι Ευρωπαίοι θα κοιτάζουμε με ενδιαφέρον το τι θα κάνει ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις στην ομάδα της Αριζόνα.

Αστέρι: Ο Ντέβιν Μπούκερ. Πρόκειται για έναν παίκτη που βάζει τη μπάλα στο καλάθι με όποιον τρόπο γουστάρει. Είναι ο μόνος που έμεινε στην ομάδα από την εποχή Ντουράντ και θα είναι κι εκείνος που θα κληθεί να κουβαλήσει την ομάδα στα δύσκολα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε μέχρι πού θα φτάσει την ομάδα του φέτος.

Προπονητής: Ο Τζόρνταν Οτ. Ο 40χρονος κάθεται για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας ως χεντ κόουτς, έχοντας βέβαια πλούσιο βιογραφικό ως βοηθός, καθώς θήτευσε σε Χοκς, Νετς, Λέικερς και Καβαρίερς. Ένας νέος προπονητής με φρέσκο... αέρα, που περιμένουμε να δούμε τι «ψάρια» θα πιάσει.

Πρόβλεψη: Με τόσες πολλές αλλαγές στο ρόστερ θα είναι ζήτημα το πού θα φτάσει το Φοίνιξ. Εμείς δεν ποντάρουμε πάνω του πάντως και θα πούμε πως θα μείνει εκτός πλέι οφς για την συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

Ντέβιν Μπούκερ, $53,142,264

Τζέιλεν Γκριν, $33,584,499

Ντίλον Μπρουκς, $21,124,110

Salary Cap: $210,147,015

Το Ρόστερ:

Phoenix Suns
Θέση#ΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
Γκαρντ8Γκρέισον Άλεν1.91 μ.8 Οκτωβρίου 1995
Γκαρντ1Ντέβιν Μπούκερ1.96 μ.30 Οκτωβρίου 1996
Γκαρντ14Κόμπι Μπρέα (TW)1.96 μ.6 Νοεμβρίου 2002
Γκαρντ/Φόργουορντ3Ντίλον Μπρουκς2.01 μ.22 Ιανουαρίου 1996
Γκαρντ25Τζάρεντ Μπάτλερ1.91 μ.25 Αυγούστου 2000
Φόργουορντ0Ράιαν Νταν2.01 μ.7 Ιανουαρίου 2003
Φόργουορντ20Ρασίρ Φλέμινγκ2.06 μ.10 Ιουλίου 2004
Γκαρντ12Κόλιν Γκιλέσπι1.85 μ.25 Ιουνίου 1999
Γκαρντ23Τζόρνταν Γκούντγουιν1.91 μ.23 Οκτωβρίου 1998
Γκαρντ4Τζέιλεν Γκριν1.93 μ.9 Φεβρουαρίου 2002
Φόργουορντ21Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις2.01 μ.16 Δεκεμβρίου 1994
Φόργουορντ22Σι Τζέι Χάντλεϊ (TW)2.06 μ.6 Ιανουαρίου 2002
Φόργουορντ11Όσο Ίγχοναρο2.11 μ.14 Ιουλίου 2002
Φόργουορντ18Αϊζάια Λίβερς (TW)1.98 μ.28 Ιουλίου 1998
Σέντερ10Κάμαν Μαλιούατς2.16 μ.14 Σεπτεμβρίου 2006
Φόργουορντ00Ρόις Ο’Νιλ1.98 μ.5 Ιουνίου 1993
Σέντερ2Νικ Ρίτσαρντς2.11 μ.29 Νοεμβρίου 1997
Σέντερ15Μαρκ Γουίλιαμς2.16 μ.16 Δεκεμβρίου 2001
Προπονητικό Τιμ
ΡόλοςΌνομα
ΠροπονητήςΤζόρνταν Ότ
Βοηθός προπονητήςΤσέισον Άλεν
Βοηθός προπονητήςΝτεΜάρε Κάρολ
Βοηθός προπονητήςΣον Ντουάιερ
Βοηθός προπονητήςΤζον Λιτλ
Βοηθός προπονητήςΤζέσι Μέρμιους
Βοηθός προπονητήςΜάικ Μουσκάλα
Βοηθός προπονητήςΜπράιαν Ραντλ

