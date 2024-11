Ο Γιόκερες και η μάσκα του «τρόμου» τρελαίνουν την Ευρώπη!

Η ηλικία του Γιόκερες φανερώνει πως... κάτι δεν πήγε καλά στη διαδικασία ανέλιξής του. Πάνε άλλωστε έξι χρόνια από όταν άφησε τη Σουηδία και την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, την Μπρομαποϊκάρνα, για χάρη του Νησιού και της Μπράιτον.

Ο Σουηδός αποκτήθηκε από τους Γλάρους σε ηλικία 20 ετών ως ένα υποσχόμενο prospect για το μέλλον, αλλά μετά από δύο «στείρους» δανεισμούς σε Ζανκτ Πάουλι-Σουόνσι και μόλις οκτώ συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Μπράιτον, αποτέλεσε παρελθόν για... ψίχουλα με προορισμό την Κόβεντρι που είχε επιστρέψει τότε στην Championship μετά από οκτώ χρόνια.

Μια απόφαση που βλέποντας τι συμβαίνει στο παρόν, μάλλον μετανιώνουν πικρά οι άνθρωποι των «Seagulls». Για την ακρίβεια, ο άνθρωπος που δρομολόγησε τη μετακίνηση του Σουηδού για μόλις 1,25 εκατ. ευρώ: ο Νταν Άσγουορθ, νυν αθλητικός διευθυντής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

