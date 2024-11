Ο Ρούμπερ Αμορίμ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να πάρει μαζί του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Βίκτορ Γιόκερες και απάντησε πως ο Σουηδός θα ολοκληρώσει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Θρίαμβος για τα Λιοντάρια του Ρούμπεν Αμορίμ στο «Ζοσέ Αλβαλάδε». Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε την έκπληξη της Τρίτης και με χατ τρικ του Γκιόκερες διέλυσε με 4-1 τη Μάντσεστερ Σίτι του Γκουαρδιόλα για να βρεθεί στη δεύτερη θέση της League Phase του Champions League.

Ο Πορτογάλος που μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναλάβει καθήκοντα προπονητή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ρωτήθηκε μετά τη μεγάλη νίκη της Σπόρτινγκ για το ενδεχόμενο να πάρει μαζί του στην Premier League τον Σουηδό «killer». Ο Αμορίμ ωστόσο τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί μέσα στην τρέχουσα σεζόν, καθώς ανέφερε πως θέλει να σεβαστεί τη Σπόρτινγκ, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το παράθυρο για το μέλλον.

«Εάν κάνω πλάκα και πω πως θέλω τον Γκιόκερες, θα έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια αστεία αυτή τη στιγμή καθώς μου ήταν δύσκολο να αποχωρήσω. Αυτή είναι η πόλη μου, αυτή είναι η χώρα μου και θέλω να δείξω σεβασμό. Ο Βίκτορ πρέπει να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν και μετά βλέπουμε...», δήλωσε ο Αμορίμ μετά τον θρίαμβο απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

"If I joke about that [signing Viktor Gyökeres for Man Utd], I have a problem. This is my city, this is my country... I will respect it."



Rúben Amorim with a great show of respect to Sporting as a club and the city of Lisbon...



🎙 @Becky_Ives_ pic.twitter.com/l2PJbMZCWi