Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό U18 ο Σόβολος

Τεράστια επιτυχία για τον σκοπευτή του Παναθηναϊκού Κωνσταντίνο Σόβολο που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18. Μια από τις μεγάλες στιγμές του τμήματος σκοποβολής του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Ο «πράσινος» αθλητής κατάφερε και ανέβηκε στο βάθρο στο αεροβόλο τουφέκι και αναμφίβολα είναι μια ιστορική στιγμή για τη σκοποβολή του Παναθηναϊκού. Η επίδοση του ήταν 417.6 και κέρδισε τις εντυπώσεις και δίπλα του ήταν η προπονήτρια του Παναθηναϊκού Αναστασία Εξαρχάκου.