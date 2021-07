Ολυμπιακοί Αγώνες: Διαιτητής κάνει... βόλτα στην πίστα του BMX και προκαλεί σοβαρό ατύχημα! (vid)

Η απροσεξία ενός διαιτητή, προκάλεσε ένα σοβαρό ατύχημα στην πίστα του BMX! Ο διαιτητής φάνηκε να περπατάει πάνω στην πίστα, την ώρα του αγώνα και η σύγκρουση με τον Ολλανδό Νίεκ Κίμαν είναι σοκαριστική!

Ο καθένας τη δουλειά του. Ο ποδηλάτης το BMX και τη διαδρομή του, ο διαιτητής τα καθήκοντά του. Στον αγώνα του Ολλανδού Νίεκ Κίμαν στο αγώνισμα του BMX στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ένας από τους διαιτητές του αγώνα, μάλλον, ξεχάστηκε και επιχείρησε να περάσει τη διαδρομή, την ώρα που οι δύο ποδηλάτες πλησίαζαν με μεγάλη ταχύτητα!

Το αποτέλεσμα ήταν η σύγκρουση του Κίμαν με τον διαιτητή! Με τους δύο να τη γλιτώνουν με μικρά τραύματα. Ο αναβάτης δήλωσε πως αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατό του, αλλά είναι σίγουρος ότι θα επανέλθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT