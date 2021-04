Η πιο αστεία κλοπή: Σκύλος αρπάζει το μικρόφωνο ρεπόρτερ και αρχίζει να τρέχει (vid)

Ρωσίδα δημοσιογράφος, Ναντέζντα Σερεζκίνα, δεν περίμενε να ξεκινήσει έτσι το πρωινό της και να γίνει viral Παγκοσμίως.

Την ώρα που μετέδιδε το ρεπορτάζ της, για την άνοιξη που έχει φτάσει για τα καλά στην Μόσχα, ένα γκόλντεν ριτρίβερ την πλησίασε, της πήρε το μικρόφωνο κι άρχισε να τρέχει με εκείνη να το ακολουθεί. Η ζωντανή σύνδεση διακόπηκε.

«Φαίνεται ότι έχουμε χάσει τη σύνδεση με τον δημοσιογράφο μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί της», ήταν τα λόγια της παρουσιάστριας.

«Μεγάλη εμπειρία: Ποτέ δεν τα βάζεις με γκόλντεν ριτρίβερ που πιστεύει ότι έχει το παιχνίδι σου», αστειεύτηκε ένας χρήστης στο Twitter.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt

— Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021