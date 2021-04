Μεθυσμένος μπέρδεψε το κτήριο της αντιτρομοκρατικής με ξενοδοχείο: Κοιμήθηκε στο... κρατητήριο (pics)

Την... γκάφα του αιώνα έκανε ένας μεθυσμένος άντρας στις ΗΠΑ και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Τι έκανε; Προσπάθησε να σκαρφαλώσει τον φράχτη του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας στη Βιρτζίνια, όχι γιατί ήθελε να παρανομήσει, αλλά γιατί το μπέρδεψε, πάνω στο μεθύσι του, με... ξενοδοχείο.

«Έψαχνα να νοικίασω ένα δωμάτιο. Δεν ήξερα ότι ήταν ομοσπονδιακό κτήριο. Είδα πολλά φώτα και νόμιζα πως ήταν ξενοδοχείο», ήταν η απάντηση του 28χρονου Τζάτιντερ Σινγκ, προς τους αστυνομικούς μετά την σύλληψή του, όταν τον ρώτησαν έκπληκτοι τι στο καλό προσπαθούσε να κάνει...

!!!!! NEW: New York man charged w/ climbing the fence and illegally entering.................... CIA headquarters in Virginia.

Per CIA police officer: Man says he'd been drinking tequila. Potentially a sizeable amount of it pic.twitter.com/ovjzaoTDMC

— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) April 1, 2021