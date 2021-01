Γυναίκα διανομέας πήρε πίσω το φαγητό του πελάτη επειδή δεν της έδωσε καλό φιλοδώρημα (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ με μια γυναίκα διανομέα φαγητού και έναν πελάτη.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα έφτασε μέχρι το σπίτι του πελάτη και χτύπησε το κουδούνι, οπότε και ξεκίνησε ένας έντονος διάλογος μεταξύ τους για το φιλοδώρημα.

Ο λόγος; Eκείνος της άφησε 8 δολάρια για φιλοδώρημα αλλά τα θεώρησε λίγα επειδή είπε πως έκανε μια διαδρομή 40 λεπτών για να του πάει το φαγητό.

Στην συνέχεια αρνήθηκε να του το παραδώσει. Η γυναίκα του εξηγεί πως «δεν πρέπει να συνειδητοποίησε» την απόσταση με εκείνον να της λέει πως πρόκειται για διαδρομή 15-20 λεπτών.

Η οδηγός αντιδρά και του λέει ότι θα επιστρέψει το φαγητό.

Delivery driver takes away customer's food after discovering he had given an $8 tip https://t.co/aDO4l02YWR

— The Independent (@Independent) January 14, 2021