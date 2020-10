Συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου στην Μπρατισλάβα: Συμφώνησαν σε ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών

Συνάντηση λίγων λεπτών είχαν στην Μπρατισλάβα ο Νίκος Δένδιας και ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Στη συνάντηση που έγινε στο περιθώριο του Globsec Forum στην Μπρατισλάβα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να δοθεί τις επόμενες μέρες ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών επαφών, αναφέρουν διπλωματικές πηγές,

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδας με τις κινήσεις της Τουρκίας στα Βαρώσια.

I met with Turkey FM @MevlutCavusoglu on the sidelines of #GLOBSEC2020 #Bratislava pic.twitter.com/n2aLE6INhx

