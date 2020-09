Ένα βίντεο που δείχνει έναν αλιγάτορα να προσπαθεί να φάει μια χελώνα έγινε viral στο Twitter.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το τεράστιο ερπετό προσπαθεί να δαγκώσει το κέλυφος του θηράματός του, αλλά αποτυγχάνει ξανά και ξανά.

Η χελώνα τελικά είναι η νικήτρια αυτής της μάχης αφού καταφέρνει να ξεφύγει και να... δραπετεύσει σε μια κοντινή λίμνη.

I won’t be your snack today. See you later, alligator! pic.twitter.com/BWAudFL1FC

— RT (@RT_com) September 22, 2020