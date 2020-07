Σφραγισμένο Super Mario πουλήθηκε για 100.000 ευρώ και μάλλον ήταν λίγα (pic & vids)

Τρελά λεφτά για ένα Super Mario σφραγισμένο εδώ και 35 χρόνια, από το μακρινό, δηλαδή, 1985, ημερομηνία κυκλοφορίας του θρυλικού παιχνιδιού στην Ιαπωνία!

Η εν λόγω κασέτα Super Mario είχε αξιολόγηση 9.4, την υψηλότερη από κάθε άλλο Super Mario Bros του NES και πουλήθηκε την Παρασκευή (11/7) στον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions στο Dallas του Texas αντί του αστρονομικού ποσού των 100.000 ευρώ! Ο αγοραστής δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Το φοβερό, ωστόσο, είναι ότι το παραπάνω ποσό ίσως είναι μικρό...

Τον περασμένο Νοέμβρη, στην περίφημη εκπομπή Pawn Stars, εμφανίστηκε ένας τύπος με ένα ολόιδιο Super Mario, για το οποίο ζητούσε κοντά 900.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο δολάρια αν θέλετε!

Το deal δεν έγινε ποτέ, αφού τα λεφτά φάνηκαν πολλά στον Rick Harrison και έτσι ο τύπος το κράτησε και δήλωσε χαρούμενος για αυτό.

Ωστόσο, ένα σφραγισμένο παιχνίδι, σε αυτή την κατάσταση, μπορεί όντως να κοστίζει πολλά περισσότερα από 100.000 ευρώ. Σκεφτείτε, δε, ότι το συγκεκριμένο είχε κρεμαστό χαρτόνι κάτω από το πλαστικό, ένδειξη ότι αποτελεί μία από τις πρώτες παραλλαγές παραγωγής της Nintendo, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί περιτύλιγμα για να σφραγίζει τα games και όχι αυτοκόλλητα.

Rare, sealed copy of ‘Super Mario Bros.’ sells for record-breaking $114,000 at auction https://t.co/tAmDe6DEGQ

— Rolling Stone (@RollingStone) July 12, 2020