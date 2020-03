Εφημερίδα τυπώθηκε με 8 σελίδες της να είναι χαρτί υγείας (pics & vid)

Ζούμε στην εποχή του marketing και κάθε επιχείρηση ψάχνει τρόπο να αυξήσει το κέρδος της.

Αυτό φυσικά σημαίνει οτι πολλές φορές, χρειάζεται να εκμεταλλευτούν καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε παγκοσμίως με την εξάπλωση του κοροναϊού.

Το είδαμε και στην Ελλάδα όταν ως δώρο με εφημερίδα δινόταν χειρουργική μάσκα, όμως στην Αυστραλία η NT News το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Βλέποντας τον πανικό που γίνεται με τα χαρτιά υγείας, αποφάσισε να βοηθήσει όσους δεν μπορούν να βρουν...

Τι έκανε; Τύπωσε στην θέση 8 σελίδων της, χαρτί υγείας.

AAAANNNDDD HERE IS WHAT THE PAGES LOOK LIKE pic.twitter.com/107JbNepUr

— The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020