Συναγερμός στον αέρα: Πτήση που ξεκίνησε από Σαντορίνη έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Βελιγράδι

Αναγκαστική προσγείωση έκανε η πτήση TB2182 της εταιρείας TUI, η οποία ξεκίνησε από τη Σαντορίνη το μεσημέρι. Η πτήση είχε προορισμό της Βρυξέλλες.

Οι 80 επιβάτες που ήταν στη πτήση ενημερώθηκαν 50 λεπτά περίπου μετά την απογείωση, όταν το αεροσκάφος ήταν πάνω από τη Βοσνία.

Όπως ενημέρωσαν, η αναγκαστική προσγείωση έγινε λόγω διαρροής καυσίμου.

Στον χάρτη του radarbox.com, φαίνεται πως το πρόβλημα έγινε αντιληπτό όταν το αεροσκάφος της TUI βρισκόταν πάνω από την πόλη Τούζλα, στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη κι έτσι ο πιλότος γύρισε και το προσγείωσε στην βελγική πρωτεύουσα.

TUI #TB2182 declared an emergency and diverted to Belgrad https://t.co/8HoLWrm10E pic.twitter.com/ZO2U7unuez

— RadarBox (@RadarBox24) May 27, 2021