Επεισόδια στο Σύνταγμα: Άπλωσαν πανό για τον Γρηγορόπουλο, χρήση χημικών από την αστυνομία (pics)

Επεισόδια μικρής έκτασης είχαμε νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής (4/12), στο Σύνταγμα.

Ομάδα περίπου 100 ατόμων εμφανίστηκε κοντά στην έξοδο του μετρό και επιχείρησε να ανοίξει ένα πανό στη μνήμη του δολοφονημένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Το πανό, πράγματι, το άνοιξαν για 2-3 λεπτά. Έγραφε «Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη», ενώ οι συγκεντρωμένοι πέταξαν και τρικάκια.

Αμέσως, ωστόσο, εμφανίστηκαν αστυνομικοί της Ομάδας «Δράση» και «Πάνθηρες», που βρίσκονταν στο σημείο, και υπήρξε ολιγόλεπτη ένταση. Σύμφωνα με αναφορές, έγινε χρήση χημικών, που έφτασαν, όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες, μέχρι και στην είσοδο του μετρό, ενώ οι αντιεξουσιαστές «απάντησαν» με τη χρήση πυροσβεστήρων. Κατά πληροφορίες του reader.gr, έγιναν 3-4 προσαγωγές.

Αυτή την ώρα τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει στο Σύνταγμα, στο οποίο, άλλωστε, η αστυνομική παρουσία είναι πολύ ισχυρή.

Θυμίζουμε, αναμένεται να ανακοινωθεί απαγόρευση συναθροίσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, που είναι την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου.

A group arrived at the Syntagma metro in central Athens to unravel a banner and received immediate tear gas. Gas flooded the actual metro station and a few arrests took place.

This is the state of Athens in 2020#antireport pic.twitter.com/bbuJGNyva1

— Exiled Arizona (@exiledarizona) December 4, 2020