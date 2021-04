Ένας Βιν Ντήζελ θα μας σώσει

Οκ. Ίσως δεν αρκεί ένας Βιν Ντήζελ για να μας σώσει. Εδώ που είμαστε δηλαδή, ως χώρα και ως πλανήτης, ΙΣΩΣ ένας Βιν Ντήζελ δεν είναι αρκετός. Δεν φτάνει το αστραφτερό του κεφάλι, η μόνιμη φάτσα «είμαι πάρα πολύ σκληρός, μέσα αλλά ΚΑΙ έξω από τον σινεμά» και η αδιανόητη ικανότητά του να ενσαρκώνει ΤΟΣΟ πειστικά κάθε χαρακτήρα του. Αρκεί αυτοί οι χαρακτήρες να μην κάνουν πολλά πέρα από το να είναι ελαφρώς τσαντισμένοι και αγριεμένοι. Και ασφαλώς, αρκεί αυτοί οι χαρακτήρες να είναι ΠΑΝΤΑ ο Ντομ από την ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ σειρά Φαστ εντ Φιούριους.

Διότι, ας είμαστε σοβαροί, δεν θέλει ρε παιδί μου ο άνθρωπος να κάμει κάτι άλλο. Θέλει να κάμει Φαστ εντ Φιούριους μέχρι να του σπάσουν ΟΥΛΟΙ οι λεβιέδες ταχυτήτων από ΟΥΛΑ τα αμάξια του κόσμου. Εντάξει λογικό βέβαια. Πέρα από το ότι η σειρά έχει φτάσει τις ΕΝΝΙΑ ταινίαι, με άλλες δύο να έχουν πάρει ταξί και να είναι στον δρόμο, ο Βίναρος ως γενικός διαταγέας της σειράς φροντίζει να δώνει στον Ντομ δυνάμεις και ικανότητες που θα ζήλευε μέχρι και ο Νιο από το Μέητριξ. Δηλαδή εντάξει, τέτοιο last-minute-slow-mo-save δεν έχει κάμει ο Κηάνου Ρηβς:

Ένας ο Βιν, δύο ο Γιαν Κόλερ

Ο τύπος βάζει πλάτη σε αμάξι, τέτοιο σεντερφορίσιο παιχνίδι target man, ούτε ο Γιαν Κόλερ στα καλά του. Δεν καταλαβαίνει από τραυματισμούς, δεν καταλαβαίνει από οδηγικές δυσκολίες, το αμάξι του ή τέλος πάντων ΚΑΘΕ αμάξι που οδηγάει έχει μίνιμουμ 250.000 ίππους, γιατί οτιδήποτε λιγότερο είναι για μαλθακούς (ή για τους άλλους της παρέας, δεν είμαστε όλοι ίσα κι όμοια έτσι;). Δεν τον κουνάει κανείς από την σειρά τον Βιν. Θα πάρει σύνταξη από εκεί ή τουλάχιστον θα πάρει σύνταξη ΜΠΡΟΣΤΑ από τις κάμερες διότι σιγά μην την αφήσει τελείως. Θα κάμει εκεί καμιά δεκαπενταριά ακόμα ταινίες του στυλ «Φαστ εντ Φιούριους Φάμιλι: τρελές διακοπές στην Μύκονο» MΠΗΚΟΖ ΜΑΝΕΗ και όταν πλέον ο χρόνος θα τον πάρει από αυτόν τον κόσμο, θα ζητήσει να τον θάψουν κάτω από είκοσι σούπερκαρς. ΣΑΣ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩ.

Κάπως έτσι φτάνουμε και στον λόγο της σημερινής του αποθέωσης. Γιατί έχουμε λόγο, δεν αποφασίσαμε να πούμε ένα ξερό «ΡΕ ΣΥ ΤΙ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΒΙΝ ΝΤΗΖΕΛ». Που θα μπορούσαμε, άλλωστε μήπως έχουμε κανέναν καλύτερο εδώ στον Αη Λεφτέρη; Όχι είναι η απάντηση, αν και ο τύπος που ονόμασε την καφετέρια στην Τσούντα Strong με υπότιτλο «Strong Strong Strong» σίγουρα παίζει γερά για τον τίτλο. Αλλά όχι. Ο Βην ξεπέρασε τον εαυτό του. Απίστευτο; Ίσως. Αδιανόητο; Το αυτό. Αλλά έγινε.

Ο ναός του Ντομ

Διότι μιλώντας για 9η συνέχεια του Fast φραντσάηζ εδήλωσε αναφερόμενος στον συμπρωταγωνιστή του Τζον Σήνα:

«Θυμάμαι τον Τζον Σήνα να μπαίνει στον ναό του Ντομ, αυτόν που έχω φτιάξει για να αυτοσυγκεντρώνομαι και να προπονούμαι, έτσι ώστε να μπαίνω στον τρόπο σκέψης του Ντομ. Θυμάμαι λοιπόν να μπαίνει ο Τζον και…πείτε αυτό που θα σας πω τρελό, αλλά θυμάμαι να αισθάνομαι λες και ο Πάμπλο, ο Πολ Γουόκερ, τον είχε στείλει».

Ξεκινάμε από τα εύκολα. Ναι, ο γνωστός παλαιστής του WWE Τζον Σήνα, the one and the same. Θα παίξει τον αδερφό του λέει και ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ. Ναι, μιλάει για τον γνωστό συμπρωταγωνιστή του Πολ Γουόκερ, που άφησε τα εγκόσμια πολύ-πολύ νωρίς. Το ότι για κάποιο λόγο τον αποκαλεί Πάμπλο, λες και είναι ο Εσκομπάρ είναι άλλο θέμα, που δεν θα εξετάσουμε τώρα.

Αλλά το ζουμί είναι αλλού. Έχει ναό, φίλες και φίλοι. Ναό. Ο άνθρωπος έχει φτάσει ξωκλήσι προς τιμήν του Ντομ. Προς τιμήν του δηλαδή. Ναι, για να μπαίνει στο πετσί του ρόλου οκ, αλλά πείτε το δυνατά και ακούστε το. Ο Βιν Ντήζελ έφτιασε ναό δια να τιμήσει το υποκριτικό του μεγαλείο, δια να τιμήσει και να μην ξεχνάει την επαφή του με το πλέον επιτυχημένο δημιούργημά του. Ξεπερνάμε (ΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ) το ότι θεωρεί πως ο Πολ Γουόκερ από το υπερπέραν έχει άποψη για το κάστινγκ της ταινίας, που από μόνο του αρκεί για να αποθεωθεί ο καραφλός τιτάνας.

Και το ξεπερνάμε γιατί ο Βιν Ντήζελ έχει φτιάσει ναό. Το ξαναλέμε. Για πάρτη του. Πάει δηλαδή εκεί στον ναό, λέει «ρε συ Βίναρε ΤΙ ΡΟΛΑΡΑ έφτιασες» και μετά νιώθει το ΒΑΗΜΠ του χαρακτήρα, βάνει την ιστορική φανέλα που μεγάλωσε γενιές και γενιές και λέει «νταξ, το έχουμε. Πάμε τώρα να σούρουμε κανένα χρηματοκιβώτιο με αμάξι, είναι να διαλύσομε κανένα υποβρύχιο με τις κούρσες μας».

Ο Αη Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Λογικό ρε παιδιά να είναι μόνος που ΙΣΩΣ μπορεί να μας σώσει. Τελικά θα αποτύχει και αυτός γιατί δεν σώνεται η παρτίδα, αλλά αν κάποιος ΙΣΩΣ μπορούσε σίγουρα είναι αυτός που έχει φτιάξει ΝΑΟ για να αυτοδοξάζεται.

Αν ακόμα και τώρα δεν μπορείτε να πιάσετε ακριβώς το μεγαλείο, σκεφτείτε τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να έχει στήσει το εκκλησάκι του Αη Χριστόφορου του Μητροσώστη, μόνο και μόνο για να «μπαίνει» στον ρόλο. Κάπως ατυχής η χρήση της εν λόγω λέξης με τον Χριστόφορο, το αντιλαμβάνομαι. Ή τον Άνθιμο Ανανιάδη να στήνει το ιερό του Λόγιου Άνθιμου ώστε να γίνεται περισσότερο Ανανιάδης από όσο ήδη είναι.

Το τελευταίο ίσως και να υπάρχει ήδη, δεν είμαι σίγουρος.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι πως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, μπορούμε να παίρνουμε ελπίδα από την γνώση πως κάπου εκεί έξω, ο Βιν Ντήζελ σταυροκοπιέται εις το όνομα του Ντομ, της Αγίας Λέτυς και των μηχανοκίνητων παρατρεχάμενων, αμήν.

Αλλά κυρίως εις το όνομα του Ντομ έτσι, μην τα κάνουμε όλα ίσωμα.

Photo Credits: Universal Studios