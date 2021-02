Κυρίαρχος ο Ιβάν Σαββίδης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα επεκτείνονται με τελευταία κίνηση του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ την εξαγορά μετοχών της εταιρίας Helanor, μια κίνηση που θα τον καταστήσει ως έναν εκ των πιο σημαντικών μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ και απόλυτο κυρίαρχο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Την Τρίτη (2/2) επισημοποιήθηκε η συμφωνία της Belterra Investments Ltd, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, με δύο σημαντικούς μετόχους της εταιρείας, τη Deutsche Invest Equity Partners GmbH(DIEP) και την Transconnect AG.

Η επίσημη κοινή ανακοίνωση αναφέρει:

«Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2021, ανακοινώνεται η συμφωνία, υπό την αίρεση της έγκρισης από την επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ της Helanor Holdings Ltd. (εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και της Belterra Investments Ltd., σύμφωνα με την οποία η Belterra θα αποκτήσει, και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery Investments Ltd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Στην περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Belterra Investments Ltd. θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών της Melbery) και θα καταστεί ο μεγαλομέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT).

H πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, Deutsche Invest Equity Partners GmbH(DIEP) και Transconnect AG, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε. βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H αγοράστρια Belterra Investments Ltd. προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στη διαχείριση λιμένων».