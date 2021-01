Apple και Amazon αφαιρούν το Parler

Οι Apple Inc και Amazon.com Inc αφαίρεσαν την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Parler από τα αντίστοιχα App Store τους, λέγοντας πως η εν λόγω υπηρεσία, η οποία έχει πολλούς δεξιούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη διάδοση καταχωρίσεων που υποκινούν βιαιότητες.

Η ενέργεια της Apple και της Amazon ακολουθεί ανάλογη κίνηση που έκανε την Παρασκευή η Google της Alphabet Inc. Το Parler προτιμούν πολλοί υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, ο λογαριασμός του οποίου στο Twitter ανεστάλη την Παρασκευή και το εν λόγω μέσο θεωρείται ένα καταφύγιο για πρόσωπα που αποβάλλονται από το Twitter.

«Αναστείλαμε το Parler από το App Store μέχρι να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα», ανέφερε χθες, Σάββατο, η Apple σε δήλωσή της.

Η Apple είχε δώσει στο Parler προθεσμία 24 ωρών για να της υποβάλει ένα σχέδιο ελέγχου των χρηστών του, επισημαίνοντας ότι αυτοί οι τελευταίοι χρησιμοποίησαν το Parler την περασμένη Τετάρτη για να συντονίσουν την πολιορκία του Καπιτωλίου.

Η κίνηση της Amazon ουσιαστικά θέτει τον ιστότοπο εκτός Ίντερνετ, εκτός αν αυτός ο τελευταίος βρει μια νέα εταιρεία να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του.

Εξαιτίας «του πολύ πραγματικού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια» που δημιουργεί το Parler, η Amazon Web Services (AWS) πρόκειται να αναστείλει τον λογαριασμό του Parler από τις 10 Ιανουαρίου στις 11:59 μ.μ.», ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (10:00 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας).

Ο διευθύνων σύμβουλος του Parler Τζον Μάτζι καταφέρθηκε εναντίον των Amazon, Google και Apple λέγοντας πως πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια, καθώς γνωρίζουν ότι οι επιλογές του Parler θα είναι περιορισμένες.

«Υπάρχει πιθανότητα το Parler να μην είναι διαθέσιμο για μέχρι και μία εβδομάδα», ανέφερε σε καταχώρισή του στο Parler. «Αυτή ήταν μια συντονισμένη επίθεση από τους τεχνολογικούς γίγαντες για να σκοτώσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά... O πόλεμος εναντίον του ανταγωνισμού και της ελευθερίας του λόγου θα συνεχισθεί και μην μας λογαριάζετε εκτός».

