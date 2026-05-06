«Δεκαοχτώ Ενάτου»: Οι ημερομηνίες και οι ζωές μετράνε

Το Δεκαοχτώ Ενάτου είναι ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Στις 4 Ιουνίου, έρχεται στο Θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού». Ερμηνεύει η Δώρα Χρυσικού.

Οι ημερομηνίες μετράνε και τα χρόνια πετάνε και δεν γυρνάνε. Μια γυναίκα, δυο γυναίκες, τρεις, εκατομμύρια, γεννάνε ανθρώπους που αφήνουν το δάγκωμα του λύκου στην παγίδα και ακονίζουν την ελπίδα. Ναι, την ελπίδα και ότι τη λεπίδα. Τη λάμα που λάμπει στάζοντας αίμα κάτω από ένα μαύρο φεγγάρι, την κρατάνε οι δειλοί, οι άναδροι, οι νεοναζί. Θα βάλω το 18 και το 9 δίπλα στο 2, το 0, το 1, το 3 και θα φύγω για δουλειά, για έρωτα, για φιλία, για αγκαλιές, για αγάπες, για διασκεδάσεις, για τέχνη για λόγια και για σαρκωμένα πλοία που οργώνουν τσιμεντένιες θάλασσες και υγρούς δρόμους.

Αλλάζω παράγραφο και μένω στο άγραφο. Που θα πει, να είσαι άνδρας με τιμή, άνθρωπος ωραίος, μάγκας και γιος μοναδικός, φίλος και αδελφός. Που θα πει να είσαι να γυναίκα με ψυχή, με πάθος, με ευαισθησία και να κρατάς το χέρι της μάνας Παναγίας. Που θα πει κάνε τον νόμο να υποκλιθεί και την εξουσία να ντραπεί. Που θα πει ερμηνεία και όχι αμνησία. Που θα πει, «ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί!». Που θα πει να μην ξεχνάμε τον Παύλο Φύσσα, τον κίνδυνο του νεοναζισμού, του φασισμού και τη δύναμη των ανθρώπων με ψυχή. Που θα πει, υπάρχουν άνθρωποι με αξιοπρέπεια, ομορφιά και σθένος, όπως η Δώρα Χρυσικού. Που θα πει, ότι στις 4 Ιουνίου πρέπει να είμαστε στο θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδίνου» για την παράσταση «Δεκαοχτώ Ενάτου».

Για τον Παύλο και τις μνήμες μας



Τη Δώρα Χρυσικού δεν την ξέρω προσωπικά. Και όμως την ξέρω πολύ καλά! Συνέπεια, ήθος, αξιοπρέπεια, άξιος λόγος, άξια πράξη, σεμνότητα, αποφασιστικότητα, ευγένεια. Δεν με ενδιαφέρει αν όλα αυτά τα θεωρείτε υπερβολικά και κάπως εντυπωσιακά. Ξέρω τι έχω διαβάσει, ακούσει και τι κάνει αυτή η γυναίκα για να τιμήσει το επάγγελμα του ηθοποιού και τις αξίες, αρχές, τον άνθρωπο που ζει και παλεύει μέσα της.

Η παράσταση «Δεκαοχτώ Ενάτου» είναι για τον Παύλο Φύσσα που δεν έπεσε ποτέ και δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό και τις μνήμες, τα ημερολόγια μας. Είναι για την εκείνη την κοπέλα που είδε, άκουσε και δεν σιώπησε. Κι αν έκλαψε, κι αν φοβήθηκε, κάπως ακουγόταν μέσα της το σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Και έρχεται η Δώρα Χρυσικού και μονολογεί, επικοινωνεί με τα ανείπωτα, με τα ανίδωτα και με τα εύγλωττα που έψαχναν λόγια, σώμα, συναίσθημα και μια μαχήτρια της ζωής για να τα σώσει και να τα κάνει κτήμα της συλλογικής μας συνείδησης. Η Δώρα κάνει τέχνη τη μνήμη, την ημέρα, τη νύχτα και την ανθρωπιά που δεν δείλιασε.

Η ηρωίδα είναι δικός μας άνθρωπος



Θα πάρω ένα κομμάτι από το δελτίο Τύπου, ένα κομμάτι σάρκας, μια σταγόνα δάκρυ… Αντιγράφω. Η παράσταση, που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς, ξετυλίγει με καθηλωτικό τρόπο τη δράση της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Το Δεκαοχτώ Ενάτου έρχεται ξανά, λίγο μετά την απόφαση του εφετείου, για να δείξει τη δύναμη του αγώνα απέναντι στο τέρας του φασισμού. Δεκαοχτώ ενάτου ο Παύλος δολοφονήθηκε από τη ναζιστική οργάνωση. Τέσσερεις τρίτου το εφετείο έκρινε ένοχους τους 42 κατηγορούμενος, μεταξύ αυτών και τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα. Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Στοιχεία από αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σ’ ένα ακροδεξιό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί μπροστά σε αδυσώπητα διλήμματα.

Η ηρωίδα στο Δεκαοχτώ Ενάτου δεν είναι αήττητη, ατρόμητη, γυαλιστερή. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στη δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 4 Ιουνίου θα είναι ωραία μέρα να θυμηθούμε ξανά αυτούς που μας έδειξαν τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

INFO

Δεκαοχτώ Ενάτου

Θεατρικός Μονόλογος

Ερμηνεύει η Δώρα Χρυσικού

Τιμές εισιτηρίων 18€ προπώληση | 20€ ταμείο

Ιδέα & ερμηνεία: Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Μαρία Λούκα, Κοραής Δαμάτης

Συμμετοχή στην α’ γραφή του δικαστικού κειμένου: Χρύσα Λύκου

Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Κοραής Δαμάτης

Δημιουργία σκηνικού χώρου: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βίντεο παράστασης: Πηγή Δημητρακοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Παύλος Ιωάννου

Εκφώνηση δελτίου ειδήσεων: Νατάσα Γιάμαλη

Φωνή μητέρας: Ασπασία Κράλλη

Φωτογραφίες: Μάριος Λώλος - Αλέξανδρος Κατσής

Social Media: Social Wave

Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Παραγωγή: Fishbowl Music Tank

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

