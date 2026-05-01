Απίστευτο βίντεο από τον Κηφισό: Ποδηλάτης «κολλάει» πίσω από νταλίκα για να τον... ρουφήξει!

Ένα ριψοκίνδυνο πείραμα στην Εθνική, με ποδηλάτη να εφαρμόζει τεχνική Formula 1 πίσω από νταλίκα.

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε σε εθνική οδό, όταν ποδηλάτης κινήθηκε πίσω από νταλίκα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί το ρεύμα αέρα που δημιουργεί το βαρύ όχημα. Η εικόνα προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οδηγούς που βρέθηκαν στο σημείο, καθώς ο αναβάτης κινούνταν σε συνθήκες που δεν αφήνουν περιθώριο αντίδρασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση και καθυστερήσεις. Οι διερχόμενοι οδηγοί παρακολουθούσαν έναν ποδηλάτη να κινείται σε πολύ μικρή απόσταση από το φορτηγό, σε έναν δρόμο όπου η παρουσία ποδηλάτου δεν επιτρέπεται.

Όταν η F1… βγαίνει στην Εθνική

Η τακτική που φαίνεται να επιχείρησε να εφαρμόσει ο ποδηλάτης είναι γνωστή ως slipstream. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο ένα όχημα κινείται πίσω από άλλο, εκμεταλλευόμενο τη ζώνη χαμηλής αντίστασης του αέρα που δημιουργείται, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια που απαιτείται για να διατηρηθεί υψηλή ταχύτητα.

Στους αγώνες της Formula 1, η τεχνική αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο στρατηγικής για τους οδηγούς. Σε έναν αυτοκινητόδρομο, όμως, και ειδικά με ποδήλατο, μετατρέπεται σε εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική.

Η μικρή απόσταση από τη νταλίκα σημαίνει ότι σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, ο ποδηλάτης δεν θα είχε τον απαραίτητο χρόνο ή χώρο για να αντιδράσει. Παράλληλα, οι αεροδυναμικές αναταράξεις πίσω από ένα τόσο μεγάλο όχημα δημιουργούν αστάθεια, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο.

Πέρα από το προφανές ζήτημα ασφάλειας, η παρουσία ποδηλάτη σε εθνική οδό αντίκειται και στους κανόνες κυκλοφορίας, καθώς τέτοιου είδους δρόμοι προορίζονται αποκλειστικά για μηχανοκίνητα οχήματα υψηλής ταχύτητας.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πόσο εύκολα μια «έξυπνη» ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη επιλογή, όταν εφαρμόζεται εκτός του περιβάλλοντος για το οποίο προορίζεται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ